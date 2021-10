Chi è Mietta: non solo cantante, ma anche scrittrice, doppiatrice e ora ballerina a Ballando con le stelle

Chi è

Uno dei personaggi più eclettici dello spettacolo italiano è Mietta. L’artista, che ha calcato anche il palco di Sanremo, ha esteso il suo talento alla scrittura e al cinema. Molto schiva e riservata riguardo la sua vita privata, è riuscita a mantenere un alone di mistero che l’ha resa affascinante agli occhi del pubblico.

Ora la troviamo all’interno del cast della sedicesima edizione di Ballando con le stelle, sotto la conduzione di Milly Carlucci. Dopo un periodo di stop dalle scene, Mietta è ritornata, più grintosa che mai, per lasciare ancora una volta il pubblico a bocca aperta.

Mietta: la passione per la musica diventata carriera

Daniela Miglietta, questo è il vero nome dell’artista, nasce a Taranto il 12 novembre del 1969.

La musica e il canto in particolare la appassionano particolarmente e, già da giovanissima, entra a far parte di un gruppo composto da giovani ragazze come lei chiamato Ciak.

La sua devozione e il suo talento le permettono di raggiungere il palco del Festival di Sanremo per la prima volta nel 1989 nella sezione Nuovi, ma la notorietà verrà raggiunta poco più tardi nel 1990.

Proprio in questo anno, inisieme al cantante italiano Amedeo Minghi, Mietta si esibirà sulle note di Vattene amore, destinata a diventare uno dei singoli più ricordati fino ad oggi. La cantante salirà nuovamente sul palco dell’Ariston nel 1991 e nel 1993, fino all’ultima esibizione avvenuta nel 2008 sulle note di Baciami adesso.

Non solo cantante, Mietta è anche doppiatrice e scrittrice

La voce della cantante, oltre ad aprirle le porte del mondo discografico, le ha anche permesso di doppiare uno dei personaggi più conosciuti dei film di animazione tanto amati dai più piccoli: la voce di Esmeralda, la zingara del film targato Disney Il Gobbo di Notre Dame, è proprio quella di Mietta.

Non è passata inosservata neanche in ambito cinematografico, partecipando a ben due film: La Piovra e Donne di Mafia. La sua voglia di sperimentare e la sua spiccata versatilità artistica l’hanno resa anche scrittrice. Sono due i romanzi scritti da Mietta che rispettivamente si intitolano L’albero delle giuggiole e Tra l’acqua e l’olio.

Mietta l’amore e il figlio Francesco Ian

Se della carriera fruttuosa e del talento artistico si conoscono parecchi dettagli, la stessa cosa non si può dire della vita privata di Mietta.

L’artista ha preferito mantenere la sua vita privata nell’ombra, lontana da ogni tipo di gossip e pettegolezzi. La storia d’amore che più ha segnato la sua vita è stata quella con Brando Giorgi, attore famoso per aver partecipato ad alcune serie tv come Vivere e Cento Vetrine.

La loro storia durerà ben 7 anni e sarà intensa e passionale. I due non stanno più insieme ormai da anni, ma l’amore non ha smesso di bussare alle porte del cuore dell’artista. Dall’unione con il compositore Davide Tagliapietra nasce Francesco Ian. Dal 2010, anno di nascita del piccolo Francesco, Mietta si prenderà una pausa dalle scene per dedicarsi anima e corpo alla crescita e all’educazione del figlio.

Mietta oggi: dal muro di All Together Now a Ballando con le stelle

Il ritorno dell’artista è segnato da diversi e numerosi progetti televisivi, che continuano ancora oggi. Parteciperà in veste di giudice all’interno del programma All Together Now, condotto da Michelle Hunziker, per ben due edizioni: nel 2019 e nel 2020. Quest’anno la potremmo osservare, però, nei panni di concorrente nel programma condotto da Milly Carlucci Ballando con le stelle. La sua partecipazione al programma è stata per settimane al vaglio delle indiscrezioni generali, ma la conferma ha spiazzato anche i suoi fan, che non hanno mai smesso di tifare per lei e per il suo talento.