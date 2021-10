Grey’s Anatomy 18: arrivano in Italia le nuove puntate delle serie tv medical più amata di sempre

Serie TV - Fiction

Qualche tempo fa i fan avevano cominciato a leggere quelli che erano solo rumors riguardanti Grey’s Anatomy e la sua diciottesima stagione. La serie televisiva di punta dell’emittente ABC ha da poco svelato la sua nuova stagione giovedì 30 settembre 2021, nonostante ancora non si sappia se questa possa essere l’ultima o meno. I fortunati fan americani stanno dunque vedendo in anteprima i nuovi sviluppi della trame dei personaggi al fianco di Meredith Grey che presto arriveranno anche in Italia. Ecco quando e dove andranno in onda in Italia gli episodi e tutto quello che sappiamo sulla trama delle nuove puntate

Grey’s Anatomy: la diciottesima stagione dell’eterna serie tv

Il medical drama più lungo e famoso della televisione ha recentemente ripreso la sua marcia negli Stati Uniti con la messa in onda dei primi episodi della diciottesima stagione.

Dopo le ultime stanche stagioni Grey’s Anatomy sta cercando di riprendere i fasti di un tempo con i nuovi racconti che ruotano intorno alla vita della dottoressa Meredith Grey, una dei tre superstiti rimasti nell’immaginario ospedale di Seattle chiamato Seattle Grace Hospital.

Il personaggio interpretato da Ellen Pompeo è ormai al centro delle trame della serie dal lontano 2005 e ne ha vista passare di acqua sotto i ponti che ha portato via con se l’amato Derek, interpretato dall’ormai divo Patrick Dempsey, e tanti altri interpreti di punta. Al suo fianco dal giorno uno restano solo Chandra Wilson, che interpreta Miranda Bailey e James Pickens Jr. nei panni di Richard Webber.

E i 3 immortali sono al centro della trama anche della diciottesima che da giovedì 30 settembre 2021 ha iniziato a svelare al pubblico statunitense i suoi nuovi episodi come sempre sul canale di ABC.

E allora spazio ai grandi ritorni, quello più atteso è quello dell’attrice Kate Walsh, che vestirà i panni del ruolo della dottoressa Addison Montgomery a partire dal quarto episodio. Non solo, c’è un posto in corsia anche per la dottoressa Megan Hunt, sorella di Owen, interpreta da Abigal Spencer.

Grey’s Anatomy 18: la data di uscita in Italia le nuove puntate

I fan italiani della serie medical drama non dovranno attendere ancora molto per potersi gustare gli sviluppi della trama. Gli episodi che hanno già debuttato negli U.S.A.

saranno presto disponibili anche in Italia grazie alla piattaforma di Disney+, che ne ha recentemente acquistato i diritti di trasmissione e che inizierà a svelarli ai proprio abbonati a partire dal 27 ottobre 2021.