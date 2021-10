Patrick Donati, figlio di Milly Carlucci: vita, carriera del figlio della conduttrice di Ballando con le Stelle

Chi è

Milly Carlucci ha due figli: Angelica e Patrick Donati, nati dal matrimonio con il marito Angelo Donati. Angelica, imprenditrice con un forte fiuto per gli affari come il papà, da cui ha ereditato la passione per il mondo immobiliare. Poi c’è Patrick, il secondogenito di 30 anni: molto meno esposto alle luci dei riflettori rispetto alla mamma e alla sorella, ha scelto l’Inghilterra come terra dove coltivare i suoi sogni. Oggi lavora in una grossa multinazionale, scopriamo qualcosa in più su di lui.

I figli di Milly Carlucci: chi sono Angelica e Patrick Donati

Patrick Donati, classe 1991, è il secondo figlio del volto di Ballando con le stelle Milly Carlucci e suo marito, l’imprenditore Angelo Donati.

Appare molto legato sia ai genitori che alla sorella più grande, Angelica Donati, di 35 anni. Due caratteri tosti e pragmatici, entrambi con un sogno nel cassetto e la determinazione di chi vuole realizzarlo a tutti i costi.

Milly e Angelo di per sé hanno fatto di tutto per permettere ai figli di inseguire le loro passioni, molto diverse da quelle della mamma.

Classe 1986, Angelica ha seguito la strada del papà, scegliendo di studiare tra Roma, Londra e Oxford per costruire al meglio le fondamenta del suo lavoro nel mondo immobiliare. Oggi la figlia maggiore della conduttrice è diventata anche imprenditrice, fondando nel 2012 la Donati Immobiliare Group di cui è CEO, finanziariamente sostenuta dall’agenzia edile di famiglia, la Donati S.p.a dal 1978.

Milly Carlucci e il marito Angelo Donati con i figli Angelica e Patrick Donati. Fonte: Instagram

Chi è Patrick Donati: biografia e carriera

Altrettanto brillante è la carriera del secondogenito Patrick Donati.

Proprio come la sorella, il 30enne ha frequentato la scuola internazionale di Roma, per poi volare a Londra nel 2014 e laurearsi con il massimo dei voti alla prestigiosa Regent’s University. In seguito, si è specializzato in Strategia e innovazione nell’ambito finanziario ed economico. Ha poi trovato lavoro in una grossa multinazionale anglosassone: una grande soddisfazione per i genitori, entusiasti del brillante futuro che i figli sono riusciti a costruirsi con costanza e determinazione.

Milly Carlucci racconta del lavoro del figlio, gli esordi

Proprio la conduttrice Milly Carlucci, aveva raccontato in un’intervista a Vanity Fair del nuovo lavoro del figlio Patrick Donati, parlando di lui come “L’ultima ruota del carro”.

Insomma, anche al figlio della conduttrice, come a molti altri lavoratori, è toccato fare la gavetta. ”Patrick è soltanto da poco che è entrato in una grande multinazionale ed è proprio l’ultima ruota del carro. Ha una settimana di ferie all’anno, queste aziende anglosassoni ti mettono sotto, ti fanno lavorare tanto – poi aggiunge – ma io sono contenta, almeno così impara l’etica del lavoro, impara cosa vuol dire meritarsi uno stipendio”.

Patrick Donati: vita privata e Instagram

Per quanto riguarda la vita privata di Patrick Donati non si sa molto.

Il suo profilo Instagram è poco attivo, al contrario della sorella Angelica che sfrutta molto i canali social per condividere momenti del suo lavoro e della sua quotidianità.