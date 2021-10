Chi è Milly Carlucci: l’età, la carriera, la vita privata, la malattia e la verità sul divorzio dal marito

Chi è

Milly Carlucci è pronta per una nuova stagione di Ballando con le Stelle. Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata, sulla carriera, sulla sua malattia e sul presunto divorzio.

La nuova stagione del fortunato show di Rai 1 Ballando con le Stelle sta per cominciare ed è tempo di approfondire la conoscenza della regina del programma Milly Carlucci. La conduttrice di spicco della tv pubblica vanta un curriculum lungo oltre 40 anni durante i quali, tra un successo e l’altro, si è sposata ed è diventata mamma.

Milly Carlucci, le origini e le prime esperienza nello spettacolo

Camilla Patrizia Carlucci nasce a Sulmona, in provincia dell’Aquila, il 1º ottobre 1954.

È figlia del generale dell’Esercito italiano Luigi Carlucci e di Maria Caracciolo. Proprio per seguire la carriera militare del padre, Milly e la famiglia si spostano prima a Udine e, durante l’adolescenza della futura conduttrice, a Roma. Sin da piccola Milly Carlucci mostra una particolare passione per le discipline artistiche. Quando è ancora una studentessa del Liceo ginnasio statale Terenzio Mamiani di Roma, vince il Campionato italiano di pattinaggio artistico a rotelle insieme alla sua squadra Skating Folgore Roma.

Nel 1972 vince il concorso di bellezza Miss Teenager nella speranza di poter iniziare una carriera nel mondo dello spettacolo.

I genitori non sono favorevoli e la convincono ad iscriversi alla facoltà di architettura. Lo studio però non la appassiona e dunque abbandona l’università per iniziare a lavorare presso l’emittente televisiva GBR.

Milly Carlucci: dagli esordi al successo in Rai

L’emittente romana permette a Milly Carlucci di debuttare sul piccolo schermo e di fare esperienza. Non passa molto tempo e già nel 1976 fa il suo ingresso in Rai nella trasmissione L’altra domenica di Renzo Arbore; è l’inizio di una serie di grandi successi. Tra la fine degli anni ’70 e gli inizi degli anni ’80, Milly colleziona un ruolo dietro l’altro.

Conduce 4 edizioni di Giochi senza frontiere, Crazy Bus, Il sistemone, Bliz e Azzurro. Gli anni ’80 sono quelli del boom delle reti private e, come molti personaggi della televisione, anche Milly Carlucci passa durante la decade in Fininvest.

Negli anni ’90 però torna in Rai, diventando uno dei volti più noti e prestigiosi del servizio pubblico. Tra i programmi memorabili possiamo ricordare Scommettiamo che…? co-condotto al fianco di Fabrizio Frizzi. Nel 1992 è sul palco del Festival di Sanremo con Pippo Baudo e dal 1994 al 1997 conduce il quiz Luna Park.

In rappresentanza Rai, conduce la cerimonia di premiazione dei Telegatti su Canale 5 nel 1993 insieme a Corrado e dal 1997 al 1999 con Pippo Baudo. A partire dal 12 settembre 1995 (e per le successive 7 edizioni) conduce Pavarotti & Friends e molti altri eventi dedicati al mondo del cinema, della musica e della moda.

Milly Carlucci: Ballando con le stelle e gli altri show di successo

La carriera di Milly Carlucci prosegue nel nuovo millennio. La conduttrice si specializza nelle serate evento ma le vengono affidati anche una serie di talent show, i più famosi dei quali sono indubbiamente Ballando con le Stelle e il più recente Cantante mascherato.

La punta di diamante di Rai 1 detiene anche il record di essere la prima donna ad aver condotto Miss Italia nel 2009, dopo l’esperienza di co-conduzione del 1983. Milly Carlucci, che si appresta a spegnere 67 candeline, è oggi tra i più celebri volti della tv italiana.

Il prossimo appuntamento che la vedrà protagonista è la 16esima edizione di Ballando con le Stelle, in partenza sabato 16 ottobre, in prima serata su Rai 1.

I prossimi appuntamenti in tv con Milly Carlucci

Tra poco inizierà all’attesissima nuova stagione di Ballando con le Stelle.

La conduttrice, come si vede dai video pubblicato sul suo profilo Instagram, ha già iniziato ad ufficializzare i nomi dei concorrenti. Il primo reso noto nel corso di una puntata di Oggi è un altro giorno è stato Memo Remigi.

Milly Carlucci è anche alle prese con la 6ª edizione di Ballando On the Road. Dopo lo stop imposto dalla pandemia, il talent itinerante ricomincia in una versione rivisitata. La prima selezione di provini infatti si è svolta virtualmente mentre una 2ª fase sarà in presenza, divisa in 3 tappe che toccheranno il nord, il centro e il sud Italia. Gli 8 selezionati dalla giuria composta da Carolyn Smith, Fabio Canino e Guillermo Mariotto avranno l’opportunità di esibirsi nel corso del torneo Ballando con te, finestra all’interno dello show di Rai 1 Ballando con le Stelle.

Milly Carlucci: le sorelle, il marito, i figli e il presunto divorzio

Milly Carlucci è la prima di 3 sorelle. Anche le 2 minori, hanno o hanno avuto a che fare con la tv. Gabriella, classe ’59, dopo aver intrapreso la carriera televisiva, si è buttata in politica. Anna, classe ’61, è invece un’autrice televisiva e regista cinematografica.

Per quanto riguarda invece la vita privata ed amorosa, dopo una relazione giovanile con il campione di nuoto Marcello Guarducci, Milly Carlucci sposa Angelo Donati nel 1985. Il marito della conduttrice è un ingegnere e imprenditore classe ’48 con il quale ha avuto 2 figli: Angelica e Patrick. La coppia, come confessato a Domenica In dalla stessa Milly, ha superato un momento di crisi diversi anni fa. Dopo aver avuto la prima figlia nel 1986 e il secondo nel 1991, la conduttrice avrebbe voluto il 3º figlio ma il compagno si rifiutò. A tal proposito, Donati aveva rivelato infatti la paura di poter sembrare “il nonno di suo figlio”, per via dell’età.

Per Milly non fu facile superare la situazione. La coppia oggi è ancora felicemente unita. Qualche tempo fa era diventata virale la notizia di un imminente divorzio. Una fake news più volte smentita dalla conduttrice che si è vista costretta addirittura a denunciare il sito che l’aveva pubblicata. I figli di Milly Carlucci si sono orientati verso la carriera imprenditoriale. Angelica riveste un ruolo manageriale nell’azienda del padre mentre Patrik lavora per una multinazionale a Londra.

Milly Carlucci: curiosità sulla conduttrice di Ballando con le stelle

Nel corso degli anni, il talento di Milly Carlucci si è espresso anche in altri ambiti. A partire dal 1979 infatti intraprende la carriera di cantante grazie alla quale ottiene anche un discreto successo in termini di vendite, in particolare per alcune hit di disco music incise negli anni ’80. La Carlucci si è anche cimentata nel ruolo di attrice di commedie e fiction. Si è misurata inoltre con il difficile ruolo di autrice ideando, nel 2016, il documentario Giorgio Albertazzi – Vita, morte e miracoli successivamente trasmesso da Rai 5.

Passando infine alle altre curiosità che la riguardano, è interessante parlare di un particolare dettaglio sulle sue condzioni di salute. Per anni si è parlato del suo viso di porcellana, che tenderebbe a rimanere insolitamente pallido anche in estate. Solo di recente si è scoperto che il suo colorito non dipende da una velleità estetica ma da una malattia molto rara. Milly Carlucci è affetta da EPP, la cosiddetta “malattia del sole“. La celebre conduttrice italiana è una delle 5 persone ogni milione allergiche ai raggi UV.