Arisa a Ballando con le stelle, arriva la prima conferma: Milly Carlucci avrebbe “fatto di tutto” per averla

Arisa pronta ad approdare a Ballando con le stelle. Dagospia da per certa la sua partecipazione al talent di Rai, che sarebbe stata fortemente voluta da Milly Carlucci.

Grandi novità per Arisa. La cantante ha perso la sua “cattedra” come coach di Amici di Maria De Filippi e negli ultimi tempi si è molto parlato dei possibili nuovi impegni lavorativi che l’avrebbero potuta riguardare. Dopo settimane di sospetti e indiscrezioni sembra essere arrivata la conferma ufficiale. Pare infatti che Arisa sarà una dei nuovi concorrenti di Ballando con le stelle.

Arisa e Ballando con le stelle: il tira e molla estivo

Quella di Arisa è stata un’estate colma di cambiamenti.

Dopo la fine della storia con Andrea Di Carlo, che per qualche mese fa le aveva addirittura chiesto di sposarlo, la cantante ha dovuto dire addio anche alla trasmissione per la quale ha lavorato nel corso dell’ultima stagione televisiva. “Arisa è fuori da Amici di Maria De Filippi“ titolavano i giornali qualche settimana fa, annunciando la fine del suo rapporto con il talent di Canale 5. In seguito a questa notizia si era parlato del possibile ingresso della cantante a Ballando con le stelle, ma Dapospia aveva prontamente smentito l’indiscrezione, infrangendo i sogni dei fan.

Ora, l’esperto di gossip ha fornito nuovi aggiornamenti sulla possibile partecipazione di Arisa a Ballando e a quanto pare tutto è cambiato.

Arisa è una concorrente di Ballando con le stelle: la notizia

“La Rai tira fuori i soldi per Arisa e sblocca la trattativa anticipata da Dagospia con Ballando con le stelle“ si legge sul noto portale web. “La Carlucci scatenata ha fatto di tutto per avere nel cast l’ex coach di Amici di Maria De Filippi“ spiega ancora Dagospia. “Il corteggiamento– rivela- era iniziato già a maggio scorso. L’operazione ha ottenuto l’ok del direttore Stefano Coletta (nonostante il parere di alcuni…).

Non è chiaro chi siano gli “alcuni” a cui Dagospia ha voluto fare riferimento, né al momento è certo che la cantante sarà davvero una dei concorrenti del talent delle star. Solo Milly Carlucci e Arisa potranno dare la conferma ufficiale della notizia, ma fino ad allora il condizionale è d’obbligo.