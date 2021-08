Gossip

Arisa torna in testa al gossip, ma non per questioni di cuore. L'ultimo dei rumors riguarda un'indiscrezione che la vedrebbe fuori dal cast di Ballando con le Stelle, dopo l'addio ad Amici

Arisa fuori da Amici e anche da Ballando con le Stelle: dopo il clamoroso gossip sull’addio al talent di Maria De Filippi che l’aveva vista nella rosa degli insegnanti, per la cantante si sarebbe chiusa la porta nello show di Milly Carlucci, che pure l’avrebbe corteggiata per riservarle un posto come concorrente. Le indiscrezioni sulla presunta doppia doccia fredda fanno il giro del web, e fanno rumore tra le cronache che precedono la nuova stagione televisiva.

Arisa fuori da Amici e da Ballando con le Stelle: l’ultima indiscrezione sul futuro della cantante

Dopo l’addio ad Amici, intorno a cui graviterebbe uno strascico di dettagli non chiariti a favore di cronaca (come i presunti motivi personali dietro l’uscita di scena), per Arisa sarebbe arrivata un’altra clamorosa chiusura.

Il suo posto nel talent show di Maria De Filippi sarebbe passato in mano a Lorella Cuccarini – secondo le ultime indiscrezioni nuova insegnante di canto della prossima stagione del format – , ma ora, oltre il circuito Mediaset, anche in seno alla Rai sarebbe arrivato un colpo di scena.

Stando a quanto riportato da Dagospia, l’artista sarebbe stata corteggiata da Milly Carlucci per partecipare a Ballando con le Stelle in qualità di concorrente, ma qualcosa sarebbe andato storto e la trattativa sarebbe saltata.

Questo quanto scritto a firma di Giuseppe Candela sul sito di Roberto D’Agostino: “La Pippa non balla su Rai1! Dopo la mancata riconferma di Arisa ad Amici di Maria De Filippi (a seguito di una trattativa complicata, con parecchi tira e molla) era pronto un altro colpo di scena: ci sono stati contatti tra Arisa e ‘Ballando con le Stelle’. Nonostante l’interesse tra le parti l’accordo con lo show di Milly Carlucci non è stato trovato”.

Arisa dopo Amici, in vacanza al mare con un nuovo look

Verità o meno dietro l’indiscrezione che monta in queste ore in Rete, Arisa non sembra dedicare grande attenzione ai rumor che si moltiplicano intorno alle sue sorti televisive dopo Amici.

L’artista, che aggiorna spesso i suoi fan con numerosi contenuti social, si mostra felice in vacanza e sfoggia un nuovo look. Addio alla chioma lunga degli ultimi tempi: la cantante è più raggiante che mai nel suo taglio cortissimo e fresco.