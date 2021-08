Arisa festeggia il compleanno: “Sono adulta. E adesso?”. La cantante tra concerti e l’addio ad Amici

Gossip

Arisa ha spento 39 candeline e ringrazia i fan su Instagram per gli auguri, arrivati, dichiara l’artista, anche da fonti inaspettate. La cantante si concede un po’ di relax dopo le serate di concerti, che hanno visto salire sul palco anche Raffaele Renda, allievo di Amici, durante la performance a Reggio Calabria, una promessa che l’ex insegnante aveva fatto proprio nel talent. I restroscena sul mancato ritorno ad Amici, però, vedono una Maria De Filippi che sarebbe molto scontenta del comportamento di Arisa, accusata di aver usato lo show come leva per partecipare a Pekin Express.

Arisa festeggia 39 anni e diventa “adulta”

Arisa, con un messaggio nelle Storie Instagram, ha ringraziato per gli auguri, commentando il traguardo raggiunto.

“Grazie per gli auguri! Niente, 39, sono adulta. E adesso? Si va avanti“, dichiara la cantante mentre passeggia insieme ai suoi cagnolini, “Grazie veramente per gli auguri, anche inaspettatissimi da parte di persone e di radio, giornali… Vi voglio tanto bene“. L’artista è impegnata in giro per l’Italia con i suoi concerti, che l’hanno vista alternare lavoro e piacere con qualche scappata al mare dopo le esibizioni.

Sul palco di Arisa anche Raffaele Renda

La cantante durante il concerto a Reggio Calabria ha mandato in visibilio i fan con il duetto insieme a Raffaele Renda, ex allievo di Amici proprio nella squadra di Arisa.

I due si sono esibiti con Focu Meu, e la performance è finita con un caldo abbraccio, segno del grande legame che hanno coltivato nel talent di Maria De Filippi.

Il retroscena sull’addio di Arisa ad Amici

La fine della collaborazione tra Arisa e Amici non sarebbe stata andata del tutto liscia. L’ex insegnante aveva conquistato il pubblico del talent e catalizzato l’attenzione, soprattutto per la sua difesa dei ragazzi, che ha cercato di preservare dalla forte pressione della competizione.

L’addio sarebbe dovuto a motivi personali, anche se, come fa sapere Davide Maggio, sembra che la cantante stesse coltivando l’ambizione di partire con Pekin Express. Vista l’impossibilità di partecipare a entrambi i programmi, Arisa avrebbe infine optato per Amici, ma poi avrebbe rinunciato anche a questo.

Al suo posto arriverà Raimondo Todaro, scelto da Maria De Filippi per prendere il posto della cantante al fianco di Lorella Cuccarini. La regina di Mediaset, secondo alcuni rumor, sarebbe rimasta molto delusa dal tentennamento di Arisa, che avrebbe giocato sul posto ad Amici per fare pressioni sulla partecipazione a Pekin Express.

E una volta tornata nella scuola avrebbe trovato il suo ruolo ormai occupato.