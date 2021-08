Arisa non sarà ad Amici 2021. L’indiscrezione è arrivata pochi giorni fa, ma sembra che per il talent di Maria De Filippi sia tempo di rimescolare le carte: l’uscita di scena di Arisa avrebbe dato via ad un domino che ha coinvolto altri docenti di Amici e qualche illustre nome dello spettacolo. Intanto, è stato svelato il presunto motivo dietro l’addio di Arisa.

Perché Arisa non sarà più ad Amici: l’indiscrezione

Dopo un anno in cattedra come insegnante di canto, Arisa non farebbe più parte del corpo docenti di Amici. La notizia è stata rilanciata due giorni fa dal sito Dagospia, contro cui si è però scagliata la stessa cantante.

Con una storia su Instagram, ha avuto a che dire con la definizione di “sgangherata”: “Sono un’artista, e tu? Come sei? Qualcuno lo sa come sei tu? Ti giudica? Ti piacerebbe sentirti giudicato, sempre? Sgangherato è un termine che non mi rappresenta, psycho sì“. Poi conclude: “Ciuccio non parlare di ciò che non sai e fatti i ca**i tuoi“.

Chissà se risponderà così anche a Davide Maggio, che dal suo sito ha rivelato perché Arisa ha lasciato Amici. Viene spiegato che la scelta della cantante di partecipare a Pekin Express sarebbe stato un ostacolo alla presenza nel primo mese del talent di Maria De Filippi.

Tuttavia, Arisa avrebbe poi rinunciato al programma e ottenuto anche un aumento di cachet, salvo poi lasciare di nuovo a causa di non ben specificati motivi personali.

Arisa lascia Amici, chi prenderà il suo posto nel talent show

La scelta, a quanto pare personale, di non tornare come docente di canto al servizio di Maria De Filippi non ha colto impreparata la produzione di Canale 5. Sembra infatti che al suo posto dovrebbe arrivare Lorella Cuccarini, già insegnante di danza ad Amici e che quindi cambierebbe solo cattedra nel programma. Chi al suo posto?

Un colpo da novanta: Maria De Filippi si sarebbe assicurata Raimondo Todaro, ex ballerino di Ballando con le Stelle che ha recentemente rotto con il talent di Milly Carlucci – non senza qualche screzio da entrambe le parti. Arisa, rivela sempre Davide Maggio, avrebbe anche provato a ripensarci, ma ormai i giochi sarebbero fatti.