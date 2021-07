Ieri mattina la notizia dell’addio di Raimondo Todaro a Ballando con le stelle ha stupito i fan che da anni seguono la trasmissione e non solo. Anche la padrona di casa Milly Carlucci si è detta molto sorpresa della sua decisione, rivelando di esserne venuta a conoscenza solamente tramite i social e manifestando un certo dispiacere. Nella tarda serata è infine arrivata la replica del ballerino, che spiega il motivo che lo ha portato a comunicare la sua scelta attraverso i social.

Raimondo Todaro lascia Ballando con le stelle: la reazione polemica di Milly Carlucci

Ieri mattina Raimondo Todaro ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post che molti fan di Ballando con le stelle non avrebbero mai immaginato di dover leggere.

“Come spesso accade nelle famiglie un figlio matura l’idea di voler sperimentare e ricercare nuovi stimoli“ ha annunciato rivelando la decisione di abbandonare il talent di Rai 1. “Ho deciso di lasciare questo percorso e provare nuove sfide, consapevole e grato per gli strumenti che Ballando e Milly mi hanno dato” ha concluso congedandosi.

A poche ore dal suo annuncio, Milly Carlucci ha condiviso sui suoi canali social una riflessione che non nasconde la vena polemica.

“Da stamattina sono assalita da messaggi riguardanti la decisione di Raimondo Todaro di lasciare Ballando” ha commentato, spiegando di essere a conoscenza di alcune trattative in corso per il ballerino. “Ieri ho ricevuto una sua telefonata in cui mi diceva di voler abbandonare Ballando” ha poi rivelato.

“Ho replicato che prima di prendere una decisione definitiva così importante sarebbe stato carino vedersi e guardarsi negli occhi” ha aggiunto con rammarico. “È così che fanno gli amici, dopo 15 anni di vita insieme. Stamattina, con un po’ di delusione, ho invece visto il suo post” ha concluso, criticando la scelta di agire senza un confronto diretto con lei e gli altri membri della produzione.

Raimondo Todaro risponde a Milly Carlucci: “Molta tristezza”

Dopo aver letto le parole di Milly Carlucci, l’ormai ex ballerino di Ballando con le stelle è tornato sul suo profilo Instagram con un secondo post legato alla sua scelta di lasciare il programma. “Leggo con molta tristezza il post di Milly” ha iniziato dicendosi dispiaciuto. “Di voci nel nostro ambiente ne circolano e anche tante, a volte sono vere e a volte no” ha continuato riferendosi probabilmente ai rumors emersi sul suo conto nelle ultime ore.

“Qualora vi fossero delle trattative in corso non vedo che male ci possa essere, anzi mi auguro che arrivino presto nuove opportunità” ha osservato mostrandosi pronto a guardare ai progetti futuri.

Raimondo Todaro sul motivo del mancato incontro con Milly Carlucci

Sempre nel suo post in reazione alle parole della Carlucci, Raimondo ha voluto fare luce sul motivo che gli avrebbe impedito di incontrare di persona la conduttrice di Ballando con le stelle. “Avrei incontrato con immenso piacere Milly per comunicarle la mia decisione a voce (cosa che tra l’altro ci siamo ripromessi di fare appena io sarò guarito)” ha spiegato.

“5 giorni fa sono risultato positivo al Covid e quindi sono in isolamento a casa, ma forse questo le voci che circolano non l’hanno riportato” ha aggiunto con tono più polemico e infastidito.

“Ho preferito avvisarla subito della mia decisione poiché spero di negativizzarmi in fretta, ma qualora così non fosse, le avrei comunicato troppo tardi rispetto all’inizio del programma la mia decisione e ciò avrebbe causato, forse, un disagio” ha spiegato ancora Todaro. Nonostante il dispiacere manifestato dalla conduttrice nel suo messaggio, il ballerino ha voluto concludere il post dimostrandosi grato nei suoi confronti.

“La ringrazio e senza rancore mi prendo i suoi auguri con tutto il cuore” ha infatti scritto al termine del suo piccolo sfogo.