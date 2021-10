Serena Autieri pronta al ritorno in Rai1 con il suo programma: quando torna in tv Dedicato

Programmi TV

Serena Autieri sarebbe pronta ad un ritorno in grande stile in televisione. Dopo aver accompagnato i telespettatori durante l’estate di Rai1, la conduttrice e cantante si starebbe preparando a tornare sul primo canale con una versione nuova del suo Dedicato. Lo show giornaliero andato in onda in estate dovrebbe diventare un appuntamento settimanale puntato alla stessa maniera ad azzerare le distanze tra la televisione ed il pubblico attraverso le svariate dediche che sia il pubblico che gli ospiti in studio potranno continuare a fare. I rumors sul ritorno su Rai1 di Serena Autieri e del suo programma Dedicato.

Dedicato torna su Rai1: quando dovrebbe tornare Serena Autieri

Dopo la bella esperienza estiva della trasmissione Dedicato, portata a termine con successo, si erano perse un po’ le tracce della bella e brava Serena Autieri. Nelle ultime ore però circolano in rete diversi rumors che la vedono coinvolta in un gradito ritorno sul piccolo schermo. Ad ospitare il ritorno della brava cantante e attrice napoletana dovrebbe essere nuovamente Rai1 che è stata la sua casa durante la lunga estate che ci siamo appena messi alle spalle.

Stando a quanto riportato dal sito TvBlog, il programma Dedicato sta per tornare in tv con una chiave non più giornaliera ma bensì settimanale. Lo slot da occupare sarebbe quello del sabato pomeriggio del primo canale con un appuntamento da mandare in onda una volta a settimana nel quale la conduttrice ripresenterà il format che ha accompagnato le mattinate estive del 2021.

E non mancherebbe nemmeno tanto al ritorno ufficiale della trasmissione che prenderebbe il via a partire da sabato 6 novembre 2021 nel pomeriggio di Rai1.

Dedicato: il ritorno del programma per i telespettatori

Il ritorno del programma riporterà in scena le dinamiche già viste questa estate, questa volta rivisitate in un appuntamento settimanale. Ritorneranno dunque le emozioni attraverso le dediche di chi sta guardando e di chi presenta, affiancate da quelle provocate dalle intense interviste che Serena Autieri darà agli ospiti in studio pronti a condividere con il pubblico anche le loro dediche più belle.

Il programma sarà riproporrà il suo format mediante il quale i telespettatori avranno la possibilità, attraverso sms, whatsapp e chiamate di fare le loro sentite dedicate a chi vorranno magari per una ricorrenza speciale, per dimostrare il proprio bene o per lanciarsi in dichiarazioni d’amore.