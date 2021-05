L’estate di Rai1 prende diventa delicata e confidenziale con il nuovo format assegnato a Serena Autieri. L’attrice napoletana, qui nelle vesti di conduttrice, sarà al timone di Dedicato, nuovo show giornaliero che punta ad azzerare le distanze tra la televisione ed il pubblico attraverso delle dediche mirate. Lo scopo del programma sarà quello di mettere al centro il telespettatore, che ha perso il contatto con la realta ed anche con gli affetti più cari.

Dedicato: un programma interamente per i telespettatori

Il programma Dedicato farà il suo debutto in diretta su Rai1 a partire dal 28 giugno 2021 dalle ore 9:55, quando Serena Autieri svelerà per la prima volta il nuovo format in casa Rai totalmente dedicato, per l’appunto, ai telespettatori.

Ci accompagnerà per tutta l’estate che sta per arrivare, sperando che sia migliore di quella appena passata.

Sarà quindi un programma a cadenza giornaliera che si pone l’obiettivo di mettersi al fianco di chi lo sta guardando per regalare loro una coccola, un abbraccio virtuale o un augurio. Il tutto fatto attraverso le dediche di chi sta guardando e di chi presenta, accompagnati da interviste ed interventi degli ospiti in studio pronti a condividere con il pubblico le loro dediche più belle.

Il programma sarà semplice ed intuitivo e sfrutta un format molto usato nelle radio italiane: i telespettatori avranno la possibilità, attraverso sms,wapp e chiamate di fare le loro dedicate alle persone che sono più care a loro magari per un evento speciale, per dimostrare il proprio bene o per lanciarsi in dichiarazioni d’amore. A differenza delle radio però le dediche potranno andare oltre la semplice canzone, potendo muoversi anche attraverso dei contributi video, che siano foto, video o pezzi di film.

Serena Autieri sarà in studio ad ascoltare le dediche di chi interverrà in trasmissione, lasciandosi anche la possibilità di tastare il polso della gente che sarà nei luoghi dove arriveranno gli inviati della trasmissione.

Questo per dare la possibilità di partecipare anche chi si starà godendo le proprie meritate vacanze o magari passerà da lì durante la sua giornata lavorativa.

Serena Autieri e Dedicato: le sue parole

Nel corso della presentazione dei palinsesti, Serena Autieri ha parlato del suo nuovo programma: “Questo programma è un altro sogno che si realizza“, ha spiegato. “È una bellissima opportunità. Spero di essere all’altezza.

Mi metterò di impegno con tutto l’amore che posso. Quest’anno e mezzo di lontananza dal contatto diretto con il pubblico è stato doloroso. Lo ringrazierò con questo format dove canterò tantissimo e non vedo l’ora“. Poi ha spiegato qualcosa in più sul nuovo programma Rai Dedicato: “Ci saranno tanti ospiti ma il vero protagonista sarà il pubblico da casa. Vi aspetto numerosi. Ci saranno storie, racconti e la voglia di passare l’estate, intrattenendo ed emozionando. Vogliamo ripartire, regalando sorrisi“.

