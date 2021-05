La Rai con un comunicato sul proprio sito ha ufficializzato quello che gli spettatori vedranno in estate su Rai1. Tra conferme di show storici come Uno mattina Estate al nuovo appuntamento giornaliero di Dedicato, la Rai ci svela il suo palinsesto estivo, sperando che i fan continuino a sostenere la rete anche nei mesi caldi dell’anno.

La Rai detta la linea: ecco la programmazione estiva di Rai 1

Dopo aver ragionato a lungo sul da farsi, la Rai ha comunicato ufficialmente gli show che andranno in onda su Rai 1 ed accompagneranno i telespettatori nella calda estate del 2021.

Uno mattina estate: torna il programma estivo della prima mattinata di Rai 1.

Questa volta conducono Barbara Capponi e Giammarco Sicuro. Come si diceva all’inizio, c’è anche spazio per i nuovi programmi, come Dedicato che fa il suo esordio in Rai con un programma giornaliero tutto suo Serena Autieri. L’attrice e presentatrice napoletana si muoverà tra le dediche agli spettatori che il programma proporrà in stile radiofonico.

Poi è il momento del tanto chiacchierato Il pranzo è servito. Torna dopo 28 anni lo show ideato da Corrado e stavolta lo fa su Rai1 condotto da Flavio Insinna. Andrà in onda dopo il tg della rete ammiraglia Rai e accompagnerà i telespettatori con un quiz culinario simpatico.

Palinsesti Rai: i soliti noti

Neanche a dirlo torna Estate in diretta con il gradito ritorno di Roberta Capua insieme a Gianluca Semprini. Poi uno dei quiz più amati e apprezzati: Reazione a Catena che prende il posto dell’Eredità nella fascia re Tg1 il quiz show condotto ancora una volta da Marco Liorni.

Poi ancora è la volta di Uno Weekend dove torna alla conduzione di un programma Anna Falchi con Beppe Convertini. Poi ancora l’immancabile Linea Verde Estate che verrà condotto da Angela Rafanelli e da Marco Bianchi.

Poi è la volta di Linea Verde tour con Federico Quaranta, Giulia Capocchi e Peppone e di Linea Verde radici con il presentatore Federico Quaranta. Infine anche Linea Blu con alla conduzione Donatella Bianchi e Fabio Gallo.

Non ci resta che aspettare ancora qualche settimana per poter guardare su Rai1 tutte le novità del suo palinsesto estivo che avrà inizio nel mese di giugno 2021.