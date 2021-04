Serena Autieri è una cantante, attrice e conduttrice italiana. Protagonista fin dagli esordi del piccolo schermo e dei teatri, da mercoledì torna in tv nella serie Buongiorno mamma! con Raul Bova. Tutto su Serena Autieri, dalla carriera alla vita privata.

Chi è Serena Autieri: gli esordi

Serena Autieri nasce il 4 aprile 1976 a Napoli nel quartiere di Soccovo. Fin da bambina studia danza classica, canto e recitazione, e nel 1997 incide il suo primo album, Anima soul. Dopo il diploma all’Istituto d’Arte di Napoli si iscrive ad Architettura all’Università Federico II del capoluogo partenopeo.

Tuttavia, come ha raccontato a Oggi è un altro giorno, non termina mai gli studi. Infatti, la passione per il mondo dello spettacolo la spinge a intraprendere la carriera da attrice recitando in diversi spettacoli teatrali.

Nel 1998 fa il suo esordio sul piccolo schermo interpretando la cantante Sara De Vito nella soap Un posto al sole. Nel 2001 conduce Stranamore con Alberto Castagna e recita nella fiction Vento di Ponente. Un importante trampolino di lancio arriva tra il 2002 e il 2003, quando lavora a teatro nel musical Bulli & Pupe. Grazie a questo spettacolo viene notata da Pippo Baudo, che la vuole con sé e Claudia Gerini alla conduzione di Sanremo 2003.

Chi è Serena Autieri: una carriera di successi tra televisione, cinema e teatro

Nel 2003, oltre alla conduzione di Sanremo, Serena Autieri è protagonista della miniserie Tutti i sogni del mondo, di cui canta anche la sigla. Nel 2004 recita con Massimo Ghini nel musical Vacanze Romane. Nello stesso anno, Serena Autieri rappresenta l’Italia al Columbus Day di New York cantando al Manhattan Center in un concerto dal vivo. Inoltre, esordisce al cinema partecipando ad alcuni cortometraggi, e recita nel suo primo film Sara May. Negli anni seguenti, Serena Autieri diventa un volto fisso delle serie televisive.

Tra le tante, recita in La maledizione dei Templari, Callas e Onassis e L’onore e il rispetto con Gabriel Garko. Lavora anche per alcuni film divenuti successi, come Notte prima degli esami – Oggi, Dr. Clown, e L’ultimo crodino. Torna pure a teatro in Shakespeare in Jazz con Giorgio Albertazzi.

Serena Autieri: i successi degli anni ’10, tra film, serie, talent e conduzione

Nel 2010 Serena Autieri appare nella miniserie Nel bianco e nel cinepanettone Natale in Sudafrica. Riscuote un certo successo nel film Femmine contro maschi, nella fiction Dov’è mia figlia?

, nella miniserie Fratelli detective con Enrico Brignano, e nel cortometraggio sulla SLA L’ultimo giro di Valzer. Il 2012 è un anno importante per la carriera di Serena Autieri. Infatti, inizia per lei un periodo di conduzione accanto a grandi personaggi del panorama italiano. Conduce Il Premio Campiello con Bruno Vespa, Una voce per padre Pio con Massimo Giletti e Cantare è amore con Amedeo Minghi.

Lo stesso anno, inoltre, partecipa e vince Tale e quale show, programma di Carlo Conti, dove ritorna anche negli anni seguenti. Tuttavia, non abbandona del tutto la recitazione.

Sono gli anni, infatti, di Il rosso e il blu, Il principe abusivo di e con Alessandro Siani, Sapore di te di Carlo Vanzina, Niente può fermarci di Luigi Cecinelli, e Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni.

Serena Autieri: il doppiaggio in Frozen e i successi degli ultimi anni

Nel 2013 Serena Autieri inizia un’esperienza come doppiatrice prestando la voce a Elsa nel cartone animato Disney Frozen – Il regno di ghiaccio, di cui interpreta in italiano anche le canzoni. Doppia lo stesso personaggio anche nel 2014 nella quarta stagione di Once upon a time, e nel 2019 in Frozen II – Il segreto di Arendelle.

Nel 2016 fa parte del cast di Se mi lasci non vale, film di Vincenzo Salemme, mentre nel 2018 partecipa a Celebrity Master Chef. Nel 2021 recita nei film Con tutto il cuore e The Christmas Show. Inoltre, da mercoledì 21 aprile è in onda su Canale 5 nella fiction Buongiorno mamma! con Raul Bova, in cui interpreta Miriam, un’insegnante di sostegno.

Serena Autieri: tutti gli amori, il marito Enrico Griselli e la figlia Giulia

Serena Autieri è spesso finita in prima pagina sulle riviste di gossip per i suoi amori, veri o molto spesso presunti. Si è chiacchierato a lungo su alcune probabili relazioni amorose della cantante (mai confermate) con personaggi importanti dello showbiz. Una delle presunte relazioni su cui si è maggiormente chiacchierato sarebbe quella con Gabriel Garko, conosciuto sul set di L’onore e il rispetto. In realtà, di recente Serena Autieri è intervenuta sull’argomento negando che ci sia mai stata una relazione tra lei e Garko.

Ciò che è sicuro è che Serena Autieri oggi abbia trovato l’amore. Infatti, dal 2010 è sposata con il manager Enrico Griselli. Nel marzo 2013 la coppia ha avuto una bambina, Giulia Tosca. Di recente, l’attrice ha rivelato sia a Oggi sia a Verissimo che lei e il marito sono molto innamorati e che starebbero pensando di avere un altro figlio.