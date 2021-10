Tú sí que vales 2021: la quinta puntata del talent show in onda sabato 16 ottobre 2021

Programmi TV

Il talent show torna a fare compagnia ai telespettatori nella prima serata del sabato di Canale 5 per mettere in scena quello che sarà un vero e proprio duello a suon di share. L’ottava edizione di Tú sí que vales 2021 continua sabato 16 ottobre 2021 come sempre sul canale Mediaset con l’obiettivo di confermare i buoni ascolti ottenuti nei quattro appuntamenti precedenti, anche se questa volta dovrà vedersela con il ritorno in pompa magna di Milly Carlucci e del suo Ballando con le Stelle. Il programma andrà in onda come sempre a partire dalle ore 21:30, qualche minuto dopo la conclusione di Striscia la Notizia.

Tú sí que vales 2021: gli ascolti della quarta puntata

Tú sí que vales 2021 continua a tenere compagnia al pubblico di Canale5 da ormai un mese con la sua ottava edizione nel segno della simpatia della sua folta squadra e del talento dei concorrenti in gara.

La quarta puntata dello show ha fatto segnare il record stagionale di ascolti imponendosi sulla concorrenza con il 31,6% di share.

In occasione della quinta puntata in onda sabato 16 ottobre 2021 lo show con Maria De Filippi e Sabrina Ferilli avrà avversario di tutt’altro spessore. Proprio questo weekend infatti è segnato in calendario il ritorno di Milly Carlucci e del suo show di punta Ballando con le Stelle, pronti dare battaglia per la conquista del pubblico e degli ascolti.

Tú sí que vales 2021: la quinta puntata del talent show

Sabato 16 ottobre 2021 va in onda la quinta puntata del talent show Tú sí que vales con la confermatissima squadra di giudici composta da Maria De Filippi, Teo Mammuccari, Gerry Scotti ed ovviamente Rudy Zerbi.

I volti noti della trasmissione saranno guidati come al solito dalla squadra di conduttori capitanata Belen Rodriguez, con al suo fianco Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni con la gradita presenza della ballerina Giulia Stabile e quella immancabile della rappresentante della giuria del pubblico Sabrina Ferilli.