Valerio Rossi Albertini: chi è il fisico e scrittore di successo, concorrente a Ballando con le Stelle

Valerio Rossi Albertini, il fisico e accademico italiano è uno dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Autore di più di 130 articoli di divulgazione scientifica, si cimenterà presto nel ballo in coppia con la bravissima e bellissima ballerina Sara Di Vaira. Questa esperienza televisiva sarà totalmente nuova per il fisico, che dovrà mettersi in gioco e impegnarsi duramente al fine di vincere il programma. Le altre coppie in gara sono altrettanto competitive e sarà ardua la battaglia che avrà finalmente inizio sabato 16 ottobre su Rai1 in prima serata.

Chi è Valerio Rossi Albertini: inizi e carriera del fisico italiano

Valeri Rossi Albertini-Tiranni, nasce a Roma il 30 ottobre 1963.

Si laurea in fisica nucleare all’Università della Sapienza e continua gli studi conseguendo un dottorato in scienza dei materiali. Durante tutta la sua carriera scientifica scrive numerosi saggi in materia e, nel 2010, viene citato anche nel famoso libro Who’s Who In the World per essere una delle personalità più influenti dell’anno. In qualità di ricercatore appare anche in televisione nel programma Unomattina Verde, dove conduce esperimenti in diretta, meravigliando il pubblico a casa e in studio.

Nel 2018 conduce un programma intitolato Memex – Galileo, che tratta di divulgazione scientifica e tecnologica. Della sua vita privata si sa poco o nulla e non risulta reperibile neanche sui social.

Valerio Rossi Albertini e i suoi contributi in ambito scientifico e didattico

Valerio Rossi Albertini insegna chimica presso il dipartimento della Sapienza e svolge con impegno il compito di divulgatore scientifico per il Consiglio Nazionale delle ricerche.

Sempre in ambito didattico è docente di Teorie e linguaggi della divulgazione scientifica presso l’Università di Tor Vergata. Il suo laboratorio è dal 2005 uno dei più grandi centri di studio dei raggi X d’Italia ed è uno dei sei membri attivi del comitato di ricerca multidisciplinare chiamato brevemente ESS. Uno dei suoi obiettivi è quello di avvicinare i giovani alla scienza, rendendola più semplice e accessibile a una maggior quantità di interessati.

I progetti di Valerio Rossi Albertini: dal 16 ottobre sarà ballerino a Ballando con le stelle

Su Rai 1 dal 16 ottobre andrà in onda la nuova edizione di Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci.

Tra i concorrenti in gara è presente anche il noto fisico, che avrà come compagna la ballerina Sara Di Vaira, da anni presente all’interno del programma. L’esperienza su Rai 1 potrebbe rivelarsi una nuova scoperta per Rossi Albertini, che dai corridoi dei suoi laboratori, si troverà a contendersi la vittoria sulla pista da ballo più rinomata e conosciuta della televisione italiana.