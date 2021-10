Programmi TV

Annunciate le coppie ufficiali del programma di Milly Carlucci: Ballando con le Stelle sta per iniziare, ma non mancano le polemiche a pochi passi dal primo appuntamento

Annunciate tutte le coppie di Ballando con le Stelle 2021, ma un coro di proteste ha accolto il post con l’elenco dei nomi del cast al completo. Tra grandi assenze e novità, lo show di Milly Carlucci si appresta a debuttare con un tappeto misto di entusiasmo e scetticismo da parte del pubblico. Oltre a chi non vede l’ora di assistere al programa, c’è chi crede, infatti, che l’assortimento dei concorrenti sia un vero flop in partenza.

Ballando con le Stelle: le coppie dello show di Milly Carlucci

Mancano ormai pochi giorni al debutto della nuova edizione di Ballando con le Stelle – la prima puntata è prevista per il 16 ottobre prossimo -, e da qualche ora sono state rese note le coppie ufficiali dello show condotto sulla rete ammiraglia Rai da Milly Carlucci.

Ecco i nomi di concorrenti e ballerini professionisti pronti a guadagnare la pista:

Al Bano e Oxana Lebedew

e Alvise Rigo e Tove Villför

e Andrea Iannone e Lucrezia Lando

e Arisa e Vito Coppola

e Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale

e Fabio Galante e Giada Lini

e Federico Lauri e Anastasia Kuzmina

e Memo Remigi e Maria Ermachkova

e Mietta e Maykel Fonts

e Morgan e Alessandra Tripoli

e Sabrina Salerno e Samuel Peron

e Valeria Fabrizi e Giordano Filippo

e Valerio Rossi Albertini e Sara Di Vaira

Coppie di Ballando con le Stelle 2021, protesta sui social

A margine dell’annuncio delle coppie di questa nuova edizione, su Ballando con le Stelle 2021 si è abbattuta una pioggia di critiche e proteste via social. Su Instagram, sono tanti i commenti contro le scelte fatte in merito al cast, così come quelle per le grandi assenze tra i ballerini professionisti.

Quest’anno, infatti, mancheranno all’appello di Milly Carlucci 4 volti famosi del format: Raimondo Todaro – attualmente passato alla “concorrenza” con il suo ingaggio ad Amici -, Stefano Oradei – sulla cui assenza domina il più fitto mistero – Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi, entrambe in dolce attesa.

Se l’uscita di scena di Todaro e Oradei profumerebbe di addio definitivo, quella delle due ballerine sarebbe invece solo temporanea e legata esclusivamente alla gravidanza.

“Grande delusione“, commenta un utente, e ancora: “E Raimondo Todaro, Marco De Angelis e Stefano Oradei???Dove sono ???“. Cè chi se la prende con l’età dei concorrenti, sostenendo sia troppo elevata, e chi invece punta il dito contro Al Bano e la sua presunta “onnipresenza” nel piccolo schermo.

Piovono critiche anche contro la giuria, da alcuni ritenuta in parte inadatta, e resta l’ombra sull’annuncio di Simone Di Pasquale sul suo imminente addio: “Non mi sento più a mio agio“.