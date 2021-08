Milly Carlucci chiude il capitolo Raimondo Todaro. La conduttrice è serena dopo l’addio del ballerino

Gossip

Milly Carlucci è già andata oltre l’addio di Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle. La conduttrice in una recente intervista ha spiegato che sta già guardando avanti, soprattutto alla ricerca di nuovi ballerini visto che oltre a Todaro, anche Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi non ci saranno nella prossima edizione, perché entrambe in dolce attesa.

Milly Carlucci sull’addio di Raimondo Todaro: è andata oltre

Milly Carlucci si è lasciata ormai alle spalle l’addio di Raimondo Todaro, il ballerino che ha lasciato Ballando con le Stelle per approdare dietro la cattedra di Amici. L’annuncio dell’addio al programma che ha lanciato la sua carriera, ha creato un profondo attrito tra Todaro e Milly Carlucci, soprattutto per le modalità con la quale lo stesso aveva dato l’annuncio.

In un’intervista rilasciata a Di Più Tv, Milly Carlucci ha deciso di mettere una pietra sopra tutta la vicenda, affermando: “Al di là delle modalità con cui si è consumato questo addio, ripeto quello che ho già detto: gli auguro in bocca al lupo. Ora io non ci penso più”.

La ricerca di nuovi ballerini per Ballando con le Stelle

Milly ha poi parlato della ricerca di nuovi ballerini, che avverrà con lo show Ballando on the road.

Le sue parole: “(…)Stiamo facendo i casting per prendere nuovi ballerini. Inoltre sta per partire Ballando on the Road, lo spettacolo itinerante di Ballando con le Stelle“In quell’occasione, oltre a scegliere ballerini amatoriali da lanciare durante la serata, avremo modo anche di conoscere nuovi ballerini professionisti. Nella vita si va avanti, l’importante è non perdere mai l’entusiasmo”.

Sulla nuova edizione di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci si è detta pronta e di non aver paura di ostacoli o altro: “Se uno ha un sogno lo deve rincorrere senza paura“. La conduttrice non ha poi nascosto di aver già provato a contattare Marcell Jacobs, come partecipante alla prossima edizione anche solo come ballerino per una notte.

Al momento però non è stato confermato che parteciperà.