Ballando con le stelle, Marcell Jacobs fra i concorrenti della nuova edizione: il racconto di Milly Carlucci

Sono settimane di grande frenesia per Ballando con le stelle. Il talent show targato Rai ripartirà in autunno e da giorni continuano a emergere interessanti notizie sulla nuova edizione. Fra “addii” e riconferme, spunta ora il nome di un nuovo papabile concorrente. Milly Carlucci sembrerebbe aver puntato gli occhi sul campione olimpico Marcell Jacobs.

Ballando con le stelle: un anno di cambiamenti

Questo autunno Ballando con le stelle terrà come sempre compagnia ai telespettatori di Rai 1. Stando alle notizie giunte finora sulla 16esima edizione del talent, sono già molte le novità in cantiere. Più di un mese fa, Raimondo Todaro ha “aperto le danze” annunciando di aver abbandonato la trasmissione.

In questi giorni ben due ballerine hanno rivelato di essere in dolce attesa: Verra Kinnunen e Ornella Boccafoschi. Anche loro quindi dovrebbero dire “addio”, almeno momentaneamente, al programma di Milly Carlucci. All’inizio dell’estate era girata anche la voce dell’abbandono di Guillermo Mariotto, ma per ora nulla sembrerebbe essere stato confermato.

La conduttrice, che non ha reagito benissimo a tutte le notizie ricevute, sembrerebbe già essere alla ricerca di nuovi volti da inserire nel talent.

Pochi giorni fa si è parlato del suo interesse nei confronti di Alessia Marcuzzi, papabile nuova concorrente, e in queste ore lei stessa ha fatto il nome di un probabile partecipante.

Marcell Jacobs a Ballando con le stelle: la rivelazione di Milly Carlucci

Milly Carlucci è alla ricerca di novità per Ballando con le stelle. Come ogni anno la conduttrice sta valutando quali vip includere nel cast della sua trasmissione e a quanto pare la sua attenzione è stata colta dalla rivelazione italiana alle Olimpiadi di Tokyo 2020: Marcell Jacobs. Lei stessa ha rivelato di aver contatto la medaglia d’oro nei 100 metri, per parlargli personalmente dei suoi progetti.

“Marcell Jacobs? Non mi dispiacerebbe averlo nel cast di quest’anno” ha rivelato parlando al settimanale DiPiù.

Milly Carlucci telefona a Marcell Jacobs: l’atleta a Ballando con le stelle

Milly Carlucci ha spiegato di essere stata colpita dal talento di Jacobs e di averlo chiamato personalmente. “Per me è stata un’emozione fortissima vederlo vincere– ha ammesso- lo abbiamo contattato ma era ancora all’estero”. Marcell e Milly non sembrerebbero essere ancora riusciti a parlare quindi, ma la conduttrice non si perde d’animo e valuta già un “piano B”.

Mentre l’atleta non si sbottona sulla questione, la Carlucci pensa infatti a come provare a includerlo anche in caso di una risposta negativa.

“Come ballerino per una notte non sarebbe male…” ha osservato infatti la conduttrice. “Chissà, non mi sono mai posta dei limiti. Se uno ha un sogno lo deve rincorrere senza paura” ha aggiunto sicura.

Milly Carlucci in cerca di nuovi professionisti: “Nella vita si va avanti”

Parlando più in generale della prossima edizione del talent show, Milly Carlucci ha rivelato: “Stiamo facendo i casting per prendere nuovi ballerini“. Tra qualche giorno inizierà inoltre Ballando on the Road: “Lo spettacolo itinerante di Ballando con le Stelle che, in settembre, dovrebbe toccare tre tappe in Italia: una al Nord, una al Centro e una al Sud”.

“In quell’occasione, oltre a scegliere ballerini amatoriali da lanciare durante la serata, avremo modo anche di conoscere nuovi ballerini professionisti“ ha spiegato la Carlucci. La conduttrice ha rivelato di voler volgere lo sguardo verso il futuro, per far fronte alle novità nel cast del programma. “Nella vita si va avanti– ha osservato- l’importante è non perdere mai l’entusiasmo”.