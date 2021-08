Gossip

Il talent show di Milly Carlucci perde un'altra storica insegnante: anche Ornella Boccafoschi, proprio come Veera Kinnunen, ha annunciato di aspettare un figlio

Sarà l’aria della nuova edizione in arrivo, ma a pochissima distanza di tempo un’altra ballerina di Ballando con le Stelle ha annunciato di essere incinta. Si tratta di Ornella Boccafoschi, nel programma di Milly Carlucci a partire dal 2016. Solo ieri, era giunta notizia della gravidanza in corso di Veera Kinnunen.

Ornella Boccafoschi incinta: secondo figlio per la ballerina di Milly Carlucci

Tempi duri per Milly Carlucci e la produzione di Ballando con le Stelle: sembra infatti che più che i concorrenti, quest’anno sarà difficile addirittura mettere in piedi una squadra di ballerini e insegnanti.

Dopo l’addio di Raimondo Todaro, nel giro di un giorno sono arrivate le defezioni di Veera Kinnunen e ora Ornella Boccafoschi. Entrambe le ballerine sono incinta. Alle pagine di DiPiù – proprio come la collega scandinava – la ballerina 36enne ha annunciato di aspettare il secondo figlio assieme al marito Francesco Samperi.

Sposati dal 2014, la coppia ha avuto Matilde a gennaio del 2019 e ora sono già pronti a darle un fratellino. Ornella Boccafoschi ha infatti annunciato di essere incinta di un maschietto e di aver già deciso il nome: Federico, perché “ricco di fede”. Il volto di Ballando con le Stelle – talent nel quale è stata insegnante di Fausto Leali, Enrico Papi, Antonio Razzi e Ninetto Davoli, senza mai arrivare a podio – è infatti molto credente.

Viene riportato inoltre che la scoperta della gravidanza risalirebbe a febbraio scorso, quindi la ballerina sarebbe già al sesto o settimo mese.

Ballando con le Stelle, anche Veera Kinnunen è incinta

Come detto, la notizia arriva praticamente in contemporanea con quella della gravidanza di Veera Kinnunen. La ballerina di origini svedesi e finlandesi classe 1986 ha infatti annunciato la cosa tramite un servizio sul noto rotocalco e una serie di foto sul profilo Instagram, in cui posa assieme al fidanzato, il judoka Salvatore Mingoia.

La Kinnunen ha acquisito sempre più notorietà nel programma anche grazie alle relazioni con il collega Stefano Oradei prima e con il concorrente Dani Osvaldo poi. Ora, il grande passo assieme al fidanzato, che la porterà per qualche tempo lontano dalla pista di Milly Carlucci.