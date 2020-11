Ogni anno Milly Carlucci, nel suo programma Ballando con le Stelle, si circonda di un cast stellare. Oltre alle celebrità, protagonisti sono anche gli insegnanti di ballo, tra quelli più ricorrenti c’è Veera Kinnunen, ballerina rinomatissima per il suo grande talento.

Vita, carriera e passioni di Veera Kinnunen

Classe 1986, Veera Kinnunen si è avvicinata alla danza da piccola iniziando quasi subito a partecipare alle gare. Dopo aver vinto numerosi concorsi, si è poi trasferita in Australia a soli 19 anni dove si è unita al cast di un famoso show internazionale, il Burn the Floor.

Lo show le ha dato molta visibilità a livello globale, anche in Italia, dove Milly Carlucci le ha chiesto di unirsi al cast di Ballando con le Stelle, in cui è presenza fissa dal 2013. Il ballo, però, non è l’unico suo interesse. Ha anche una grande passione per la moda, spesso disegna e crea degli abiti che poi indossa lei stessa.

Tutti i segreti della sua vita sentimentale

Grazie al suo lavoro, Veera ha avuto modo di conoscere Stefano Oradei, con cui ha intrapreso non solo una relazione a livello lavorativo, ma anche sentimentale.

La frequentazione iniziata nel 2008 ha portato i due a vivere una grande storia d’amore ed anche a vincere numerosi premi alle gare di ballo.

Il rapporto è giunto al termine 11 anni dopo, in mezzo a non pochi pettegolezzi. Molti infatti avrebbero attribuito la scelta alla forte attrazione tra Veera Kinnunen ed il suo compagno di Ballando con le Stelle 2019 Dani Osvaldo.

La storia tra Kinnunen e Osvaldo

La ballerina e l’ex calciatore avevano infatti una palese chimica durante il programma, cosa che ha scatenato diverse voci tra le quali quelle su una forte gelosia di Oradei.

Poco dopo in effetti Veera Kinnunen e Dani Osvaldo hanno annunciato di stare insieme grazie ad un post su Instagram.

Veera ha poi detto di avere la coscienza a posto, spiegando i retroscena dela sua separazione con Stefano Oradei. Poco dopo però anche la storia con Osvaldo è naufragata. Al momento Veera Kinnunen sembra quindi essere single.

