La relazione tra Veera Kinnunen e Dani Osvaldo, nata dopo il colpo di fulmine a Ballando con le stelle, sarebbe già finita. Dopo i sospetti di questa estate, secondo alcune indiscrezioni, l’ex calciatore avrebbe già una nuova donna al suo fianco.

Veera Kinnuen e Dani Osvaldo si sono lasciati?

Veera Kinnunen e Dani Osvaldo hanno rappresentato una delle coppie più discusse degli ultimi mesi ma ora il loro rapporto sarebbe già giunto al capolinea. Stando ad alcune indiscrezioni del settimanale Oggi, i due si sarebbero lasciati e, addirittura, si parla di “separazione traumatica”.

La rivista ha anche rivelato come, accanto all’ex calciatore, ci sarebbe anche una nuova donna. Pare che Osvaldo, infatti, stia frequentando una giovane e statuaria modella di origine latina che vive in Europa. È stato Alberto Dandolo a riportare questo nuovo presunto flirt, confermando le voci che volevano l’addio della coppia già da qualche tempo.

Infatti, da alcuni mesi, i due hanno smesso di pubblicare sui social foto insieme, dopo un’estate ricca di scatti che li vedeva uniti. La loro ultima foto insieme su Instagram risale al 10 agosto.

Veera Kinnunen, la verità sulla storia con Orodei

Nel frattempo, Veera Kinnunen ritroverà Stefano Orodei nella prossima edizione di Ballando con le stelle. I due si sono separati dopo 11 anni d’amore e la fine della loro coppia ha fatto scalpore. Molti hanno creduto che la causa fosse proprio Dani Osvaldo ma la ballerina ha cercato di fugare ogni dubbio durante un’intervista a Italia Sì di Marco Liorni. La Kinnunen ha detto che la gelosia non è stata la motivazione che li ha portati a lasciarsi. I due erano stati fotografati durante una grave lite che aveva fatto discutere anche dietro le quinte di Ballando con le stelle.

Tuttavia, Veera precisa: “Eravamo in crisi da molto prima. Può pure essere vero che fosse geloso, ma non è finita per questo. Eravamo una coppia già rotta. Quando è cominciata con Dani eravamo già single entrambi”.