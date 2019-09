Veera Kinnunen e Dani Osvaldo si sono lasciati? Per ora, sembra non esserci alcuna risposta certa a questo interrogativo ma alcuni dettagli sui loro canali social farebbero ipotizzare che la storia nata “sotto il cielo” di Ballando con le stelle sia giunta al termine.

I social: più eloquenti di quanto non si creda

La relazione tra Vera Kinnunen e Dani Osvaldo è stata accompagnata da non poco trambusto.

Lei era fidanzata da moltissimo tempo con il ballerino Stefano Oradei di Ballando con le stelle. Il ballerino aveva forse intuito che tra la sua fidanzata, anche lei professionista nel programma di Milly Carlucci, e il concorrente Dani Osvaldo stava nascendo qualcosa che andava oltre l’amicizia e la complicità che può esserci in contesti come quelli che vengono a creare nella trasmissione.

La sua gelosia ha finito con il provocare una lite tra i due per le strade di Roma immortalata in alcuni scatti dai paparazzi e condannata dalla presentatrice Milly Carlucci che ha sottolineato la gravità dell’atteggiamento violento del ballerino.

Dopo la fine del programma, Dani Osvaldo e Veera Kinnunen avevano reso pubblica la loro storia postando alcune foto insieme sui social. Dopo questa iniziale fase, adesso sembra essere calato il silenzio. Infatti, l’ultima foto postata su Instagram da Veera Kinnunen in cui la coppia appare affiatata risale al 10 agosto scorso, mentre l’ultimo scatto in cui appaiono insieme è comparso sul profilo di Dani Osvaldo il 17 agosto.

Da allora, nessun altra fotografia che faccia intendere che la coppia è ancora unita.

Non si seguono più su Instagram

Se i loro profili sono carenti di foto insieme, un altro dettaglio che farebbe pensare alla fine della storia d’amore tra Veera Kinnunen e Dani Osvaldo sarebbe facile da rinvenire guardando le persone che seguono. Infatti, sembra che sia la ballerina che l’ex calciatore non si seguano più su Instagram.

Non resta dunque che attendere eventuali smentite oppure conferme, in ogni caso, per adesso, i due sembrano non voler aver contatti social.