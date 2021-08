Gossip

Si allarga la famiglia di Ballando con le Stelle: uno degli storici volti del programma, Veera Kinnunen, ha rivelato di essere incinta e già da qualche tempo. Con un post su Instagram (e un servizio su un rotocalco), la ballerina di origini svedese e finlandesi ha condiviso la bella notizia assieme al fidanzato Salvatore.

Veera Kinnunen incinta: l’annuncio via Instagram della ballerina

La squadra di Ballando con le Stelle, la cui nuova edizione inizierà il mese prossimo, potrebbe dover fare a meno della maestra ballerina Veera Kinnunen. La biondissima classe 1986 ha infatti annunciato di aspettare un figlio assieme al fidanzato Salvatore, judoka con il quale avrebbe una relazione dallo scorso maggio 2020.

I due non avrebbero perso tempo e sono già pronti a metter su famiglia, come svelato dal post Instagram condiviso da Veera Kinnunen.

“Aspettandoti! – si legge nella didascalia che accompagna le prime foto da donna incinta della ballerina – È stato difficile tenere il segreto. Specialmente per la nonna Maarit Juselius e la zia Anastasia Kuzmina” la collega ucraina con cui convive. Le foto, avvisa la Kinnunen, “sono fatte settimane fa quindi sei cresciuto già tanto. Finalmente possiamo condividere con voi questa nostra gioia“.

Alla notizia hanno reagito molti amici e colleghi di Ballando con le Stelle, tra cui la neo mamma Alessandra Tripoli e Raimondo Todaro, da poco uscito dal programma.

Veera Kinnunen, da Oradei a Osvaldo fino alla gravidanza con Salvatore

Sono stati anni particolarmente movimentati dal punto di vista sentimentale per Veera Kinnunen. La coreografa e ballerina fa parte della squadra di Milly Carlucci dal 2013: in 7 edizioni ha collezionato una vittoria nel 2017 in coppia con Oney Tapia, 2 secondi posti con Amaurys Pérez e Paolo Conticini (l’ultima, nel 2021) e altri 2 terzi posti con Luca Sguazzini e Dani Osvaldo.

Proprio l’edizione con l’ex calciatore è alla base dell’attenzione ricevuta dalla cronaca rosa: al tempo della loro partecipazione al programma, la Kinnunen aveva ancora in corso una lunga relazione con il collega Stefano Oradei, pare finita proprio per le gelosie di quest’ultimo

La storia tra Veera Kinnunen e Osvaldo, ad ogni modo, non è durata molto: dal 2020 la ballerina di origini scandinave è impegnata con il judoka Salvatore, e ora i due stanno diventando per la prima volta genitori. In una recente storia Instagram, la Kinnunen ha mostrato anche come è cresciuto il pancione.

Ancora mistero, invece, sul sesso e il nome del nascituro.