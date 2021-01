Fiocco azzurro per Alessandra Tripoli e Luca Urso, la coppia di ballerini che lo scorso luglio aveva annunciato ai fan la dolce attesa. Per l’insegnante di Ballando con le Stelle è un inizio anno all’insegna di una grandissima gioia: il figlio tanto desiderato è finalmente arrivato ed è lei stessa ad annunciare la sua gioia con un post molto toccante e la prima foto del figlio, Liam.

Alessandra Tripoli è mamma: l’annuncio

“Tra qualche mese saremo in 3. Così mi sono innamorato una seconda volta” scriveva il ballerino Luca Urso, dopo aver dato notizia del test positivo alla gravidanza della compagna Alessandra Tripoli.

Gravidanza portata a termine nel corso delle ultime ore: da Hong Kong, dove si trovano, la ballerina di Milly Carlucci ha condiviso un post in cui annuncia la nascita di suo figlio Liam.

Nella foto pubblicata dalla talentuosa ballerina, si vede la “classica” manina del nuovo nascituro, raccontando allo stesso tempo le difficoltà che ha vissuto nelle ultime ore.

Alessandra Tripoli sul parto: “Crudele“

Una difficoltà comune a molte donne in questo mondo dominato dall’emergenza Coronavirus, che spesso non permette ai padri di essere presenti in sala parto.

Come nel caso di Alessandra Tripoli e Luca Urso: “Senza papà è stato difficile, a tratti impossibile e nel momento in cui ti ho stretto tra le mie braccia da sola, crudele“. Tuttavia, poi arriva il sorriso: “Ma stai bene e riempirai i nostri cuori per il resto della vita e questo è quello che conta“.

Il primo post della neo-mamma Alessandra si conclude così: “Non pensavo si potesse amare tanto ne di riconoscerti senza averti mai visto, sei sempre stato tu, la ragione della mia esistenza.

Presto vi farò conoscere Liam“.

Le difficoltà ad avere un figlio di Alessandra e Luca

Negli scorsi mesi, Alessandra non aveva nascosto la voglia di diventare madre, unita però alle difficoltà che la coppia di ballerini stava riscontrando. “Ti abbiamo desiderato tanto, ogni test negativo era un colpo al cuore ma quella tristezza ci univa e accresceva la consapevolezza di aver bisogno di te” aveva scritto la Tripoli, annunciando poi la tanto attesa gravidanza.

Una gioia condivisa anche dal compagno Luca Urso, che nelle ultime ore sta ricondividendo nelle sue storie Instagram i tanti messaggi di auguri e felicitazioni arrivati per la nascita di Liam.

