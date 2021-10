Luce dei tuoi occhi si avvicina al gran finale: quando si concluderà la fiction con Anna Valle

Programmi TV

La fiction di Canale5 non sta deludendo le aspettative dei telespettatori che si sono lasciati trasportare dalla intricata storia di una madre alla ricerca della verità su sua figlia. I personaggi interpretati da Anna Valle, nei panni di Emma, e da Giuseppe Zeno, in quelli di Enrico, stanno colpendo il pubblico di Luce dei tuoi occhi puntata dopo puntata tra amori e misteri che devono ancora portare la verità sul nome della bambina scomparsa 16 anni prima. Il mistero però non tarderà ad essere svelato poiché la serie si avvicina al suo gran finale. Scopriamo a che punto è la trama della fiction e quando si concluranno le puntate di Luce dei tuoi occhi.

Quando si concluderà Luce dei tuoi occhi?

Il mercoledì di Canale 5 per i telespettatori è ormai da considerarsi il giorno giusto per vedere le fiction della rete Mediaset che da qualche anno a questa parte li sta tenendo incollati al piccolo schermo a seguire le vicende della serie di turno. I primi mercoledì d’autunno 2021 non sono stati da meno con la messa in onda della nuova fiction Luce dei tuoi occhi, con una storia inedita ed interessante che vede come protagonisti gli attori Anna Valle e Giuseppe Zeno.

Gli spettatori hanno fin qui potuto vedere i primi 8 episodi della fiction che si sta avvicinando sempre di più a svelare quello che è l’enigma della trama: chi è la figlia di Emma? Le 4 prime serate andate in onda finora non hanno ancora unito tutti i punti in sospeso per ricostruire un mistero che vede una madre alla ricerca di sua figlia ben 16 anni dopo.

I fan di Luce dei tuoi occhi non dovranno però aspettare così tanto tempo per scoprire quale è la vera identità della giovane perché all’appello mancano solo due appuntamenti: quello di mercoledì 20 ottobre e quello finale di mercoledì 27 ottobre.

Quando vedere Luce dei tuoi occhi

Gli ultimi due appuntamenti con la fiction che vede protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno andranno in onda come sempre su Canale 5 nei due prossimi mercoledì del mese di ottobre che sveleranno i 4 episodi finali. Appuntamento dunque fissato per mercoledì 20 ottobre 2021 e mercoledì 27 ottobre 2021.