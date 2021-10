Skyscraper: la trama ed il cast del film con Dwayne Johnson in onda questa sera su Italia1

Programmi TV

La proposta di Italia1 per la prima serata di domenica 17 ottobre 2021 è una pellicola action che vede come protagonista Dwayne Johnson nei panni di un agente dell’FBI, che dopo aver perso una gamba rinuncia all’incarico per andare a lavorare ad Hong Kong come guardia del grattacielo più alto del mondo che sarà preso di mira dai terroristi. Il film Skycraper va in onda a partire dalle ore 21:20 circa su Italia1. La trama ed il cast del film.

Skycraper: il cast del film in onda su Italia1

Skyscraper è una pellicola del 2018 scritta e diretta da Rawson Marshall Thurber, regista statunitense che aveva già riscosso un buon successo con il suo divertente film d’esordio dal titolo Palle al rimbalzo – Dodgeball del 2004.

Il film è un action thriller che metterà l’attore Dwayne Johnson , nei panni del protagonista Will Sawyer, di fronte ad una organizzazione criminale che assalterà il grattacielo nel quale presta servizio come guardia della sicurezza. Il cast di attori vede al fianco del divo hollywoodiano l’attrice Neve Campbell, ad interpretare la moglie del protagonista Sarah Sawyer, ed ancora Chin Han, Roland Møller, Pablo Schreiber.

Skycraper: la trama del film

Will Sawyer è un agente dell’FBI ligio al suo dovere tanto da arrivare a sacrificarsi in tutto e per tutto. Durante una missione rimane vittima di un grave incidente e deve interrompere la sua carriera a causa della perdita di una delle sue gambe. Trovatosi in questa situazione deve rinunciare al suo incarico e reinventarsi come guardia della sicurezza del grattacielo più alto del mondo situato ad Hong Kong.

Will si ritrova dunque con un lavoro molto più tranquillo e meno frenetico del precedente fino a che il suo grattacielo non viene preso di mira da un gruppo terroristico e dovrà difendere con tutto le sue forze sia l’edificio che la sua famiglia.