Sophie Codegoni gela Gianmaria Antinolfi al GF Vip: “Mi dispiace averlo illuso”. La confessione alle coinquiline

Grande Fratello

Sophie Codegoni stronca ogni entusiasmo di Gianmaria al Grande Fratello Vip, rivelando ad alcune coinquiline che non prova alcun interesse per lui. Nuovo colpo di scena sulla chiacchierata coppia

Sophie Codegoni sembra avere le idee ben chiare su Gianmaria Antinolfi e, al Grande Fratello Vip, si lascia andare ad una confessione sul suo rapporto con lui. Chiacchierando con Francesca Cipriani e Raffaella Fico, la ragazza ha ammesso di non essere interessata a lui, non essendo il suo tipo a livello né caratteriale né estetico. “Mi dispiace averlo illuso” commenta amareggiata sfogandosi con le due coinquiline.

Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi: svolta al Grande Fratello Vip

Il rapporto tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi al Grande Fratello Vip sembra essere arrivato ad una svolta.

I due coinquilini negli ultimi giorni si sono avvicinati sempre di più, complice anche la decisione del ragazzo di troncare la sua frequentazione con Greta fuori dalla Casa. Una scelta che ha così spinto l’imprenditore a vivere in maniera libera la propria esperienza a Cinecittà, approcciandosi sempre più alla Codegoni e dichiarandole un vero e profondo interesse.

Se tra i due le cose sembravano indirizzate sul binario giusto, complice anche l’uscita di scena di Soleil Sorge, è la stessa Sophie Codegoni a smorzare immediatamente gli entusiasmi.

E l’ha fatto nel corso di una chiacchierata intima con Francesca Cipriani e Raffaella Fico in giardino. In quell’occasione la ragazza ha gelato Gianmaria, non considerandolo il suo tipo ideale.

Sophie Codegoni ammette: “Non è il mio tipo“

Sophie Codegoni, parlando con Raffaella e Francesca, si dice inizialmente amareggiata per aver eventualmente illuso Gianmaria: “Mi dispiace averlo illuso. Io devo anche pensare e dire: ‘Qui dentro è un conto, sono in una bolla di vetro e va bene’“. Ma, come specifica la ragazza in seguito, la realtà è ben altra: per Gianmaria non prova alcun interesse e non lo reputa il suo ragazzo ideale.

“Esteticamente non è il mio tipo, neanche caratterialmente. È stata una cosa partita tra di noi che non pensavo partisse. Tra una partita di biliardo e l’altra, sarà la voglia di affetto, sarà la monotonia, sarà che è un bel ragazzo, ma mentalmente ho sempre detto: ‘Non mi piace’“: con queste parole Sophie ha negato in maniera quasi definitiva la possibilità di parlare di un sentimento nei confronti di Gianmaria. Il legame che i due coinquilini hanno creato a Cinecittà resterà, ma stando alle intenzioni della ragazza non andrà oltre una semplice e sincera amicizia.