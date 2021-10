Gianmaria Antinolfi si dichiara a Sophie Codegoni: “Non voglio stare lontano da te”. Scatta la lite con Soleil Sorge: i video

Grande Fratello

Gianmaria Antinolfi si è dichiarato a Sophie Codegoni. In seguito è scoppiata la lite con Soleil Sorge, ex dell'imprenditore

Dopo la fine del rapporto speciale tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassie, nuovi concorrenti sembrano pronti a cominciare un rapporto amoroso. Miriana Trevisan e Nicola Pisu hanno cominciato a scambiarsi delle coccole e sembrano pronti a costruire qualcosa di più.

Anche Gianmaria Antinolfi ha deciso di dichiararsi a Sophie Codegoni, ma la ragazza non sembra più interessata all’imprenditore. È nata anche la lite con Soleil Sorge.

La dichiarazione di Gianmaria Antinolfi a Sophie Codegoni

Durante l’ultima puntata serale del Grande Fratello Vip6 si è approfondito il rapporto speciale tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni.

L’imprenditore, però, è rimasto un po’ vago a riguardo, deludendo la ragazza. Aldo Montano ha provato a dare dei consigli a riguardo: “La risposta deve essere certa… Metti in chiaro le tue posizioni pendenti. Se pensi che siano chiuse è bene che tu lo dica… Sennò fai un disastro qua… Se sei convinto che è chiusa da parte tua la chiudi… A prescindere da qualunque cosa“. Anche Alex Belli ha detto la sua: “Dovrai prendere una posizione su Greta, bella precisa.

Prendila“.

Gianmaria Antinolfi si è detto finalmente deciso: “Certo che sono interessato a lei, io sono molto riservato sulle mie cose… Mi volevo prendere un attimo per me“. Anche sulla sua situazione fuori dalla casa Gianmaria Antinolfi è sembrato convinto: “Sapevo perfettamente che avvicinandomi a Sophie avrei perso Greta e sono andato avanti“

Infatti, poco dopo, Gianmaria Antinolfi ha deciso di dichiararsi a Sophie Codegoni: “L’unica persona che ho guardato… Sei stata tu… Non l’avevo previsto, è nato…. Se io sono andato così avanti con una persona vuol dire che questa persona mi piace molto, altrimenti non mi sarei esposto così tanto… Ho deciso di perdere una persona… Dammi la possibilità di farlo”.

Ed ancora: “Io non voglio stare lontano da te, non voglio smettere di guardarti, non voglio smettere di parlare con te… Mi piaci“.

Gianmaria Antinolfi si dichiara a Sophie Codegoni, ma interviene Soleil Sorge

Gianmaria Antinolfi ha deciso di dichiarare i suoi sentimenti a Sophie Codegoni, ma, mentre i due stavano parlando è intervenuta Soleil Sorge: “Non capisco perché cominciare a dire il mio nome… Se volete parlare di Soleil fatelo con Soleil“. Ne è nata una lite.

Gianmaria Antinolfi ha provato ad allontanare la sua ex dalla discussione: “Nessuno ha mai parlato di te… Soffri di manie di protagonismo bella mia… Ogni discorso che faccio con una persona ci sei tu in mezzo“.

Sophie Codegoni ha sbottato: “Hai dimostrato di non prendere le situazioni in mano… I triangoli non mi interessano… Non vedrei mai come mio ipotetico fidanzato perché è una persona a cui manca il carattere“. E su Soleil Sorge ha aggiunto: “Casualmente il giovedì sera vieni qui a cercare la conversazione per la puntata“.