Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, nuovo confronto al GFVip6: “Tu fai il tuo percorso, io faccio il mio”: il video

Grande Fratello

Nella sesta edizione del Grande Fratello Vip si è formata in poco tempo la prima coppia, ma il feeling è subito scoppiato. Si tratta dell’amicizia speciale tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, finita con un rigido allontanamento dello sportivo. I due, nei giorni passati, hanno avuto un confronto molto diretto, ma la ragazza è tornata più volte, nuovamente, alla carica.

Anche nelle ultime 24 ore, la principessa ha seguito l’ex nuotatore nella stanza a lui dedicata per un nuovo confronto. Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié hanno discusso di nuovo, ma il ragazzo è rimasto fermo sulla sua decisione.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: lo sportivo ribadisce la fine del feeling

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié hanno avuto un ulteriore chiarimento.

La principessa ha ribadito la sua volontà di prendersi delle libertà con lo sportivo: “Io se voglio abbracciarti, voglio essere libera di abbracciarti… Sapere se tu eri disposto… Non devi girarti tanto non ti do un bacio in bocca“.

Manuel Bortuzzo ha sottolineato, ancora una volta, la sua decisione di continuare i loro percorsi nel reality show in modo distaccato: “Vivi, vivi il tuo percorso.

Le cose se ci sono escono. La forza delle cose belle è questa. Non riesco neanche a parlarne perché mi sento in difficoltà. Noi dobbiamo vivere. Tu fai il tuo percorso, io faccio il mio. Se c’è qualcosa che ci farà riavvicinare, ci sarà. Punto“.

Lo sportivo ha fatto capire che, dal suo punto di vista, non è scattato proprio quel qualcosa in più: “Non è questione di essere disposto o meno. Se una cosa nasce, nasce ed è ovvio che poi uno la prende. Ma se non nasce, non nasce… Non è una questione di predisposizione…. Pensa che io sono ancora amico della mia ex… Poi la vita porta determinate cose e uno le insegue, è normale.

Nel bene e nel male“.

Manuel Bortuzzo diretto con Lulù Selassié, ma lei insiste

Anche se Manuel Bortuzzo con Lulù Selassié è stato piuttosto chiaro, la principessa sembra non recepire il messaggio: “Ma se voglio abbracciarti posso essere libera di farlo senza che tu ti devi sentire a disagio?… Tra di noi c’è stato un affetto diverso“.

Lo sportivo ha ulteriormente chiarito la sua distanza: “È solo che non ne trovo il senso… Da parte mia non ne trovo il senso… Ho capito. Ma io quante ne abbraccio?

Poche e solo per scherzare. Non ce l’ho questa cosa… Va be’ tu sentiti libera di fare quello che vuoi, non è un problema per me, figurati, stai tranquilla“.