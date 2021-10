Nicola Pisu e Miriana Trevisan sempre più vicini: “Sono molto preso da te”: i video

News

Al Grande Fratello Vip6 si è formata subito una coppia. Si tratta del feeling speciale tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. La conoscenza particolar,e però, è già scoppiata con l’ex nuotatore, che ha ben chiarito la sua posizione.

Adesso, sembra che Cupido stia bussando di nuovo alla porta della casa più spiata d’Italia. Nicola Pisu e Miriana Trevisan sono sempre più vicini e si sono scambiati anche dei baci. Nascerà un nuovo rapporto speciale?

Nicola Pisu e Miriana Trevisan: il figlio di Patrizia Mirigliani si dichiara

La complicità tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan è nata, inaspettatamente, nella notte che ha seguito il party di compleanno di Manila Nazzaro.

I due si sono scambiati un bacio e poi hanno deciso di condividere il letto. Adesso, Nicola Pisu ha messo in chiaro le sue intenzioni: “Se una persona mi piace, mi piace. Che significa che ci sono altre ragazze? Se mi piaci tu, che c’entra. Capito cosa dico?… Se mi piaci tu, mi piaci tu, punto. Non è che se vedo un’altra ragazza cambio. Non sono così… Io sono molto preso da te. Vuoi che ti dica altre cose?

Io te le dico“.

Il figlio di Patrizia Mirigliani si è detto preso da Miriana Trevisan, raccontando senza filtri i suoi sentimenti. La showgirl ha frenato gli entusiasmi: “Sono una persona adulta, non riesco a spiegarti ho questa sensazione… Tu non devi legarti a questo, devi vivere. Non devi dipendere da niente e da nessuno… Ti sei scelto una bella strada difficile… La vivrei sempre con la responsabilità“.

Miriana Trevisan è frenata, soprattutto, dalla differenza d’età che li divide: “Quali sono le altre cose?… È una velocità supersonica questa, la velocità che sembra la velocità di una persona troppo giovane… Non ti sto cercando di denigrare o alleggerire quello che tu mi dici, ma mi fa strano… Però ti devi prendere il tuo tempo anche tu secondo me.

.. Io non me la sento… Mi vergognerei come una pazza“. Malgrado la ritrosia della showgirl, Nicola Pisu ha ribadito le sue sensazioni e il suo desiderio di una storia importante: “Io non ho vergogna a dirtelo… Ci sono sentimenti vari. Non è che ti amo, col tempo… Potrebbe anche cambiare col tempo da parte tua… A me nessuno m’influenza, come vedi vado per la mia strada… Io sono molto deciso, non ci giro attorno“.

Nicola Pisu e Miriana Trevisan: gli abbracci

Malgrado le ritrosie iniziali della showgirl, Nicola Pisu e Miriana Trevisan hanno passato buona parte della serata di ieri abbracciati sul divano.

Il figlio di Patrizia Mirigliani ha palesato la sua felicità: “Io sto benissimo… Si vede che stai bene… Lo senti quando una persona ti piace tanto“.

Miriana Trevisan si è detta incredula: “Questa cosa è inspiegabile“. Ma Nicola Pisu ha ribadito i suoi sentimenti: “Ora sempre ti cerco… Farfalle nello stomaco“.