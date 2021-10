Una parola di troppo con Giancarlo Magalli: su Rai2 la nuova avventura televisiva di Magalli

Programmi TV

Lo storico conduttore de I Fatti Vostri è pronto a tuffarsi in una nuova avventura televisiva con un quiz che metterà al centro della disputa dei giochi sulla lingua italiana. Giancarlo Magalli debutterà su Rai2 con l’arrivo del nuovo mese nelle vesti di presentatore del nuovo game show del canale che troverà collocazione nei pomeriggi della rete. Tutto quello che sappiamo finora su di Una parola di troppo, quando debutterà su Rai2 e di cosa si tratta.

Una parola di troppo: un game show sulla lingua italiana

Qualche mese fa l’arrivo dei palinsesti autunnali Rai aveva confermato lo storico divorzio di Giancarlo Magalli che era già nell’aria da tempo.

La nuova programmazione delle reti della televisione pubblica aveva sancito in maniera ufficiale il suo abbandono allo storico format de I fatti vostri non senza una coda polemica ed il suo debutto con un nuovo programma da condurre in solitaria.

Una parola di troppo è l’adattamento italiano di uno show britannico, in ogni puntata si sfideranno 3 coppie per volta in una lunga serie di 7 divertenti manche che sanciranno prima il campione di puntata e poi la prova finale a caccia del premio in denaro.

I giocatori dovranno andare alla ricerca di una serie di parole nascoste, via via sempre più difficili, che mixate con una sorta di tombola potrebbero far vincere alla coppia che si aggiudica il gioco finale il montepremi accumulato durante tutta la puntata.

Una parola di troppo: quando va in onda

Una parola di troppo, stando a Tvblog, andrà in onda a partire dall’1 novembre su Rai2 ogni giorno sempre ad iniziare dalle ore 17:15 subito dopo la conclusione di Detto Fatto. Il programma sarà un quiz sulla cultura generale che accompagnerà i telespettatori 5 volte a settimana e che giocherà principalmente con l’uso della lingua italiana, con Giancarlo Magalli che è pronto dunque a fare il suo esordio tra due settimane.