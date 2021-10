Ballottaggi, seggi chiusi: gli Instant Poll di Torino, Trieste e Roma. Gualtieri e Lo Russo già in testa

Politica

Si sono chiusi ora i seggi nelle sedi di ballottaggio: Torino, Trieste e Roma. Dai primi Instant Poll emerge una netta vittoria delle coalizioni di centro-sinistra su Torino e Roma, per quanto riguarda Trieste i dati sono ancora incerti.

Una tornata elettorale, questa delle elezioni amministrative, che ha segnato un drastico calo dell’affluenza alle urne; nella giornata di domenica è stato registrato il 33,33% dell’affluenza alle urne.

Ballottaggi: chiusi i seggi a Torino, Trieste e Roma

Hanno chiuso alle 15 in punto i seggi nelle città di Torino, Trieste e Roma e in altri 65 comuni italiani come: Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza.

Una tornata elettorale che ha coinvolto circa 5milioni di cittadini.

Ballottaggi: Instant Poll a Roma

Il Partito Democratico segna una netta risalita in città come Roma e Torino. Secondo i dati InstantPoll Quorum/You Trend a Roma Roberto Gualtieri sarebbe in testa con una percenutale di consensi che oscilla tra il 58-62%, mentre per Enrico Michetti la percentuale di consensi oscilla tra il 38-42%.

Ballottaggi: Instant Poll a Torino

Anche a Torino il centro-sinistra è in testa con il candidato Stefano Lo Russo, al momento in testa con una percentuale di voti che oscilla tra il 53-57% contro quelli del candidato di centro-destra Paolo Damilano, che ha ottenuto una percentuale di voti tra il 43-47%.

Ballottaggi: Instant Poll a Trieste

Sitauzione ben diversa a Trieste dove, sempre secondo i dati aggiornati degli Instant Poll di Quorum/Youtrend, segnano un testa a testa tra i candidati Dipiazza e Russo, che oscillano tra il 48-52%.

Ballottaggi: vincono gli astenuti

Queste elezioni amministrative per il rinnovo di diversi seggi comunali, compresi diversi importanti capoluoghi, hanno segnato un dato che più di tutti è importante: un forte assenteismo degli elettori ai seggi.

Alla chiusura dei ballottaggi c’è una conferma di questo trend discendente, sono circa il 33% i cittadini che si sono recati alle urne, soprattutto nei seggi delle periferie.