Francesco Facchinetti saluta Ardi: “Per te ero un fratello”. Il dolore del musicista in un post social

Non è un periodo positivo per Francesco Facchinetti. L’amato musicista sta vivendo degli episodi davvero spiacevoli. Qualche giorno fa, infatti, Francesco Facchinetti ha raccontato di aver subito un’aggressione immotivata.

Secondo la versione del cantante, Conor McGregor, campione di arti marziali, l’avrebbe attaccato senza motivo, davanti a un albergo romano. Il musicista, però, oggi ha dovuto subire un altro forte dispiacere.

Con un toccante post su Facebook, Francesco Facchinetti ha salutato Ardi, il suo amato cane, scomparso oggi, dopo 15 anni di vita insieme.

Francesco Fattichetti saluta il cane Ardi: i ricordi del cantante

Francesco Facchinetti ha annunciato su Instagram la morte di Ardi, il suo amato cane: “Ciao Ardi.

Questa mattina, appena sveglio, sono venuto a salutarti come sempre. Poi sei andato dalla mamma e lì, nella casa dove sei cresciuto, hai deciso di andartene“.

Il cantante si è aperto nel racconto di cosa significasse per lui questo compagno di vita peloso: “Mi ricordo ancora quando in quel Natale di 15 anni fa arrivasti a casa nostra: un matto.

Eri il cane di THE MASK, il più pazzo che ci sia. Per te ero un fratello con cui giocare sempre, ti facevo spesso arrabbiare e tu me ne combinavi di tutti i colori“.

Un dolore importante, quello provato da Francesco Facchinetti, che ha anche condiviso degli scatti e dei video del suo amato cucciolo.

Morto Ardi, il cane di Francesco Fattichetti: un lutto di famiglia

Francesco Facchinetti ha voluto salutare Ardi, il suo amato cane, con un commovente post su Instagram. Il cagnolino è scomparso questa mattina, lasciando un vuoto nella vita del cantante.

Il musicista, infatti, considerava il cucciolo come un vero e proprio membro della sua famiglia, come ha ricordato nel suo tenero post social: “La piccola Liv, appena saprà della cosa non smetterà più di piangere, passava intere ore a divertirsi solo con te.

Riassumere in poche righe cosa sei stato per me e per la mia famiglia sarebbe riduttivo“.

Per il cantante oggi va via un pezzo importante della sua vita: “Quello che è sicuro è che sei stato parte della mia famiglia e oggi abbiamo perso una parte di noi. Salutami Hilo, Rocco, Pudo e Thor. Grazie per aver protetto e accudito i miei figli. Ci vediamo amico mio…tutto l’amore del mondo per te.“