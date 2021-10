Netflix: svelato il trailer ufficiale di Strappare Lungo i Bordi, la prima serie animata di Zerocalcare

Serie TV - Fiction

Netflix ha pubblicato oggi lunedì 18 ottobre 2021 il trailer ufficiale della prima fatica seriale del fumettista italiano che racconta lo strano viaggio fatto in giro per il mondo, ma anche dentro se stesso, dal suo iconico personaggio con gli amici Sarah e Secco. Gli appassionati fan delle opere di Zerocalcare potranno gustarsi le prime immagini di Strappare Lungo i Bordi, che svelano alcune scene di quello che vedranno tra poco sul catalogo di streaming. L’attesa prima stagione della sua serie tv arriverà presto sulla piattaforma di Netflix che ha pubblicato oggi il primo trailer ufficiale che segue quello di qualche settimana fa.

Tutto quello che c’è da sapere su Strappare Lungo i Bordi.

Strappare Lungo i Bordi: il trailer ufficiale rilasciato da Netflix

Oggi lunedì 18 ottobre 2021, a distanza di dieci giorni dalla notizia dello sbarco sul catalogo, Netflix ha riservato un’altra grande sorpresa agli amanti dei fumetti italiani ed in particolare ai fan di Zerocalcare. Dopo una attesa di circa un anno da quando il fumettista aveva annunciato la grande collaborazione con la piattaforma, il mese di ottobre è stato sicuramente quello con più notizie positive per i fan di Zero.

Le prime immagini contenute nel trailer ufficiale di Strappare Lungo i Bordi mostrano agli appassionati tanti iconici personaggi disegnati da Michele Rech, che per questo prodotto si presta anche al doppiaggio di tutti i personaggi eccezion fatta per l’Armadillo che prende la voce dell’attore Valerio Mastandrea.

Il personaggio di Zerocalcare è il protagonista della storia, nonché cintura nera di come si schiva la vita stando alle parole dell’Armadillo, che racconta di fatto la sua vita lontana dalle aspettative del se stesso più giovane che credeva che bastasse strappare lungo i bordi per direzionare la propria vita.

Strappare lungo i bordi: la data di uscita

La data di uscita di Strappare Lungo i Bordi era già stata anticipata da Netflix in un altro teaser lanciato una decina di giorni fa che aveva collocato come giorno del debutto per la serie d’animazione il 17 novembre 2021.

Ancora una piccola attesa di un mese ed i tanti fan di Zerocalcare potranno ammirare le avventure del suo alter ego fumettoso e dei suoi amici Sarah, Secco, Amico Cinghiale ed ovviamente Armadillo che pare avere già un ruolo fondamentale come voce forte e contraria che fa da sveglia a quella del protagonista.