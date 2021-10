Roberto Gualtieri è il nuovo sindaco di Roma: le prime dichiarazioni sulla vittoria alle elezioni

Politica

Roberto Gualtieri è il nuovo sindaco di Roma. La notizia è stata resa ufficiale in questi istanti, confermando quanto gli exit-poll hanno reso evidente nelle ultime ore. Il nuovo primo cittadino della capitale ha commentato la notizia della sua vittoria contro il rivale Enrico Michetti.

Roberto Gualtieri è il nuovo sindaco di Roma: le prime parole del candidato vincente

Il nuovo sindaco di Roma è Roberto Gualtieri. Ai microfoni di SkyTg24 il candidato vincente ha commentato la notizia della sua vittoria, giunta con uno schiacciante 60% dei voti in suo favore.

Il primo cittadino neoeletto ha espresso parole di gratitudine nei confronti dei suoi elettori e ha dichiarato di aver avuto un confronto civile con l’altro candidato. “Lavorerò per rilanciare Roma“, la sua promessa. “Sarò il sindaco di tutti, delle romane, dei romani e di tutta la città” ha spiegato, nel suo discorso al comitato durante lo spoglio elettorale. “Inizia un lavoro straordinario per rilanciare Roma e per farla crescere, per farla diventare più inclusiva e per farla funzionare” ha aggiunto fiducioso.

Gualtieri ha annunciato il suo impegno per la cura e la manutenzione della città di Roma e ha inoltre ringraziato Calenda per il sostegno dimostrato.

La notizia della vittoria di Roberto Gualtieri alle amministrative di Roma è stata accolta con entusiasmo da parte dei suoi colleghi. Proprio l’eurodeputato Carlo Calenda ha affidato a Twitter il suo messaggio: “Complimenti calorosi a Gualtieri”. “Gli eletti della lista Calenda Sindaco daranno il loro contributo, con un’opposizione costruttiva e pragmatica, al suo difficile compito” ha inoltre aggiunto.

“Bravo Roberto Gualtieri, sarai un grande Sindaco! Bravi tutti, ora Roma” sono le parole di Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio. La sindaca uscente Virginia Raggi ha invece aggiunto: “Congratulazioni a Roberto Gualtieri. Il nuovo sindaco saprà lavorare nell’interesse della nostra comunità. Da parte mia ci sarà leale e costruttivo sostegno nelle battaglie che avranno a cuore Roma”.