Un posto al sole, anticipazioni delle puntate della soap da lunedì 18 ottobre a venerdì 22 ottobre

Serie TV - Fiction

Le anticipazioni della trama delle puntate della soap che va in onda ogni giorno su Rai3 a partire da lunedì 18 ottobre. Il pubblico vedrà come procede il recupero di Susanna ed anche la storia segreta di Silvia.

Anche questa settimana ritorna l’appuntamento giornaliero con le puntate di Un posto al sole. Gli sviluppi della fiction continuano a fare compagnia agli spettatori nell’ormai storico preserale di Rai3 che questa settimana prende il via a partire da lunedì 18 ottobre 2021, a partire come sempre dalle ore 20:45 sul terzo canale della televisione pubblica, e continueranno ad accompagnare gli affezionati telespettatori fino al successivo venerdì 22 ottobre. Ecco cosa succederà nelle puntate di questa settimana che vedranno protagonista la delicata situazione di Susanna.

Un posto al sole: le anticipazioni delle prossime puntate dal 18 ottobre fino al 22 ottobre

Le vicende di Un posto al sole riprendono da dove le avevamo lasciate la scorsa settimana, con le trame della soap napoletana che vanno avanti a partire da lunedì 18 ottobre e che si concluderanno venerdì 22 ottobre dove a farla da padrone sarà la delicata situazione di Susanna che i medici vorrebbero iniziare a risvegliare.

Un posto al sole: le anticipazioni di lunedì 18 ottobre

Susanna vivrà un delicato momento della sua lunga e dolorosa ripresa dopo l’aggressione con la tensione che salirà per il tentativo dei medici di volerla risvegliare.

Sarà una fase cruciale della sua guarigione. Intanto il piccolo Jimmy deciderà di conquistare la piccola Cristina e chiederà dei preziosi consigli allo zio Franco.

Un posto al sole: le anticipazioni di martedì 19 ottobre

Tutti gli affetti di Susanna saranno con il fiato sospeso aspettando che la donna si risvegli mentre nel frattempo ci sarà chi spererà che le operazioni possano andare male, in modo che i segreti sulla sua aggressione possano rimanere custoditi.

Franco spiegherà a Jimmy come dichiararsi a Cristina mentre la coppia di Alberto e Clara affronterà una nuova lite che terrà entrambi non i nervi a fior di pelle.

Un posto al sole: le anticipazioni di mercoledì 20 ottobre

Silvia è ancora combattuta sul da farsi con Giancarlo, con la passione tra i due che andrà a gonfie vele mentre ovviamente il suo matrimonio sembrerà al capolinea. La donna dovrà capire cosa scegliere una volta per tutte se salvare il suo matrimonio o vivere alla luce del sole la storia con Giancarlo. Intanto Guido avrà una bella sorpresa: rivedrà Speranza.

Un posto al sole: le anticipazioni di giovedì 21 ottobre

Vista l’assenza di Michele, Silvia ne approfitta per passare la notte a casa di Giancarlo.

I suoi movimenti furtivi però non passeranno inosservati ed il suo segreto sulla relazione extraconiugale starà per crollare a causa di occhi indiscreti. Niko vive un momento particolare e dovrà fermarsi per capire cosa gli sta accadendo.

Un posto al sole: le anticipazioni di venedì 22 ottobre

Serena sarà in preda ai dubbi nei confronti di Filippo e lo accuserà di essere rimasto con lei e la figlia solo per non mandare all’aria il matrimonio e le sue responsabilità da genitore.

Intanto un altro genitore dovrà affrontare sua figlia, Silvia infatti ascolterà Rossella che ha scoperto la sua relazione con Giancarlo. La donna deciderà così di chiudere con l’amante.