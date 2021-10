Barbara D’Urso e i sospetti su Amedeo Goria e Vera Miales: il giornalista smascherato a Pomeriggio Cinque

TV e Spettacolo

Amedeo Goria è stato messo sotto torchio da Barbara D’Urso e i suoi ospiti a Pomeriggio Cinque. La sua storia d’amore con Vera Miales, comprese le voci di gravidanza smentite al Grande Fratello Vip, genera più di un sospetto tanto da essere stato smascherato dalla stessa conduttrice. Anche gli ospiti in studio hanno più di un dubbio circa il reale rapporto della coppia.

Amedeo Goria innamorato di Vera Miales? Forti dubbi a Pomeriggio Cinque

A Pomeriggio Cinque tiene banco la chiacchieratissima storia d’amore tra Amedeo Goria e Vera Miales.

Al Grande Fratello Vip il giornalista ne ha più volte parlato, descrivendo questa relazione con la modella con bellissime parole ma che, ai molti, non sono apparse pienamente convinte. Reduce dall’eliminazione nel reality di Canale5, Goria è tornato a parlarne messo sotto torchio da Barbara D’Urso e i suoi ospiti, che cercano di fare chiarezza su questa misteriosa relazione.

In video-collegamento con Pomeriggio Cinque, l’ex gieffino risponde tentennante alla secca domanda della conduttrice: “Sono semi-fidanzato. Ci vogliamo molto bene“.

Una risposta che non ha soddisfatto i presenti in studio, con la giornalista Silvana Giacobini che ha preso subito parola: “Ti stimo e sei simpatico, ma qui siamo nel terreno del mezzo: mezzo fidanzato, mezza gravidanza che non era gravidanza. Hai il coraggio di apparire in tv, ma non hai il coraggio di dire che non sei fidanzato. Quello che noi spettatori percepiamo è che non è vero che sei fidanzato. Tu non la ami, è inutile che ti nascondi dietro un dito“.

Barbara D’Urso smaschera Amedeo Goria: “Sentimentalmente sono contorto“

Amedeo Goria ha inizialmente cercato di raddrizzare il tiro per non incappare in ulteriori figuracce.

“Io la amo a modo mio. Le voglio molto bene” la sua confessione. Ma anche la giornalista Rosanna Cancellieri lo rimprovera: “Stai facendo il pesce in barile, stai attento“.

Le ultime secche parole nei confronti di Goria arrivano nientemeno che da Barbara D’Urso, che si dice sospettosa circa la storia d’amore con Vera Miales, che tale non sarebbe. La conduttrice manifesta tutti i suoi dubbi: “Amedeo, sei stato nelle mie trasmissioni 50 volte con questa storia di Vera. Hai annunciato, poi disannunciato, poi annunciato… Entri nella casa del Grande Fratello da single, poi esci e dici: ‘Sì però le voglio bene, forse la amo‘”.

Un duro affronto che ha di fatto smascherato Amedeo Goria e la storia con Vera Miales. Timida la reazione del giornalista: “Sentimentalmente sono contorto“.