Elisabetta Canalis torna in tv a Le Iene: la lunga carriera della ex velina e tutti i suoi celebri amori

Elisabetta Canalis stasera farà segnare il suo atteso ritorno in televisione quando presenterà la terza puntata de Le Iene. La showgirl sarda, che negli ultimi anni ha intensificato la sua attività social fino ad arrivare ad avere ben 2,8 milioni di follower su Instagram, si destreggia tra il lavoro di modella e l’attrice all’occorrenza. Da oltre 20 anni il suo volto continua ad essere famigliare per i telespettatori italiani nonostante la ex velina abbia spostato le sue attività a Los Angeles dove vive felicemente con la famiglia lasciandosi alle spalle le copertine dei rotocalchi nostrani.

Ripercorriamo la sua carriera dagli stacchetti come velina a Striscia la notizia, alle sue performance come attrice senza dimentica le love story che hanno appassionato il pubblico: quello che c’è da sapere.

Elisabetta Canalis: dagli esordi a Striscia la notizia fino al grande successo televisivo

Elisabetta Canalis è nata a Sassari il 12 settembre 1978 e sin da giovane mira ad entrare nel mondo dello spettacolo. Dopo aver preso la maturità classica presso il liceo della sua città nel 1997, si trasferisce a Milano per inseguire il suo sogno ed in questo periodo partecipa a numerosi casting per la tv e il cinema.

Il 1999 è il suo anno fortunato quando viene scelta come velina mora per Striscia la notizia a formare lo storico duo con la salentina Maddalena Corvaglia fino al 2002. Questo è il la per la sua lunga carriera televisiva che la porterà molto spesso nelle case degli italiani in svariati prodotti televisivi.

Terminata l’avventura nel tg satirico di Antonio Ricci nel 2003 regala il suo primo calendario di nudo per la rivista Max, successivamente prende parte a due edizioni del programma sportivo Controcampo su Italia 1, anche prima di recitare nella terza e nella quarta stagione della famosa fiction Carabinieri.

Tra il 2005 e il 2008 la carriera di Elisabetta regala ai suoi fan un successo dopo l’altro quando prima è protagonista con Fabio de Luigi nella seconda divertente stagione della sit-com Love bugs 2 e poi approda al noto Festivalbar alla conduzione dell’edizione del 2007 con Giulio Golia ed Enrico Silvestrin.

Partecipa ad alcuni cinepanettoni come Natale a New York e La fidanzata di papà, è ospite a Mai dire martedì e Buona la prima, conduce Artù con Gene Gnocchi e l’edizione 2008 del trofeo calcistico Birra Moretti.

Il grande pubblico la apprezza anche alla conduzione del Festival di Sanremo nel 2011 con Gianni Morandi, Belén Rodrìguez, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu riscuotendo un discreto successo, tanto da tornare come valletta anche l’anno dopo.

Nel 2013 la Canalis conduce Zelig con Katia Follesa e Davide Paniate, ma ormai i suoi progetti futuri sono oltreoceano dato che nel 2012 si trasferisce a Los Angeles dove in seguito troverà l’amore.

Gli amori di Elisabetta Canalis: da Vieri a George Clooney fino al marito Brian Perri

Gli amori della showgirl hanno scandito la sua lunga carriera televisiva andando a riempire delle tappe importanti della sua carriera.

Elisabetta Canalis ha iniziato ad avere i riflettori puntati addosso per la sua prima relazione pubblica che fece clamore sulle riviste e sui siti dell’epoca. Ad inizio degli anni 2000 si fidanza infatti con il calciatore dell’Inter e della Nazionale Christian (Bobo) Vieri, dando vita alla coppia più chiacchierata del momento.

Dopo aver concluso la storia d’amore con il calciatore bisogna attendere fino al 2009, anno in cui inizia la chiacchieratissima storia d’amore con l’attore e sex symbol hollywoodiana George Clooney.

La loro relazione fa il giro del mondo e la impone anche all’attenzione dei media di tutto il globo fino a che i due non si lasciano due anni dopo.

Chi è Brian Perri, il papà della piccola Skyler

La showgirl trova poi la tranquillità e la stabilità sentimentale quando trasferitasi a Los Angeles nel 2012 conosce Brian Perri, un medico specializzato in chirurgia ricostruttiva per tumori spinali e deformità. I due convolano a nozze ad Alghero il 14 settembre 2014, e dalla loro unione il 29 settembre 2015 nasce la figlia Skyler Eva.

Perri è uno sportivo e da giovane giocava nella squadra di calcio dell’università. Nel 2014, in un’intervista a Chi, era stata la stessa Elisabetta a raccontare cosa permetteva alla coppia di stare insieme: “Brian e io ci completiamo, lui è uno che ragiona molto e arriva alla soluzione di un problema senza scaldarsi, mentre io vado per estremi. È molto buono, io vedo delle cose che lui non vede, ma in realtà è soltanto saggio e riesce a farmi riflettere di più”.