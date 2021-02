Con 2,8 milioni di follower su Instagram e un patrimonio netto di circa 13 milioni di dollari, Elisabetta Canalis, showgirl, modella e attrice italiana, non smette mai di conquistare milioni di fan neppure da oltreoceano e nemmeno adesso che è moglie e madre; un tempo sempre in primo piano sulle riviste e nelle trasmissioni televisive, per anni ha tenuto milioni di lettrici col fiato sospeso per le sue storie d’amore e ha incantato tutti ogni volta, dagli stacchetti come velina a Striscia la notizia, alle sue performance come attrice in alcune produzioni cinematografiche italiane e statunitensi: ripercorriamo la vita e carriera della showgirl.

Elisabetta Canalis: dai provini al successo di Striscia la notizia

Elisabetta Canalis nasce a Sassari il 12 settembre 1978. Dopo il conseguimento della maturità classica presso il liceo Domenico Alberto Azuni di Sassari, si trasferisce a Milano, dove si iscrive al corso di laurea in Lingue e Letterature straniere presso l’Università Statale. Il suo vero obiettivo, tuttavia, è il mondo dello spettacolo: in questo periodo partecipa infatti a numerosi casting. L’anno di svolta della sua carriera è il 1999, quando viene scelta come velina mora per Striscia la notizia, ruolo che ricoprirà fino al 2002 con la collega e amica Maddalena Corvaglia.

Elisabetta Canalis velina a Striscia la Notizia

La scia di Striscia e la storia d’amore con Christian Vieri

Dopo il successo di Striscia, la carriera di Elisabetta è tutta in discesa: nei primi anni Duemila, dopo aver posato per il calendario 2002 della rivista QG e per il calendario nudo 2003 della rivista Max, diventa valletta in due edizioni del programma sportivo Controcampo, recita nella terza e quarta stagione della fiction Carabinieri e conduce con Federica Fontana il programma comico Ciro presenta Visitors e il sequel Super Ciro.

Elisabetta Canalis e Christian Vieri nel 2003

Nel 2003 partecipa come comparsa alle produzioni cinematografiche statunitensi Deuce Bigalow: European Gigolo e Virgin Territory; infine, nel 2004, ha una parte nel videoclip della canzone Convivendo di Biagio Antonacci. Questi sono anche gli anni della relazione col calciatore Christian (Bobo) Vieri.

Tra Love bugs 2, Controcampo e Festivalbar: una costellazione di successi

Tra il 2005 e il 2008 la carriera di Elisabetta è alle stelle: prima è protagonista con Fabio de Luigi nella seconda stagione della sit-com Love bugs 2, poi torna con Sandro Piccinini a condurre Controcampo Ultimo Minuto, infine approda a Festivalbar conducendo l’edizione del 2007 con Giulio Golia ed Enrico Silvestrin.

Partecipa ad alcuni cinepanettoni come Natale a New York e La fidanzata di papà, è ospite a Mai dire martedì e Buona la prima, conduce Artù con Gene Gnocchi e l’edizione 2008 del trofeo calcistico Birra Moretti.

Il 2009: la storia con Clooney e l’approdo a MTV

Il 2009 è sicuramente un anno di svolta per la vita sentimentale e professionale di Elisabetta: inizia la chiacchieratissima storia d’amore con l’attore e sex symbol George Clooney e approda a MTV, presentando con Carlo Pastore prima Total Request Live e successivamente gli MTV TRL Awards 2009.

L’anno dopo, sulla scia di questi successi, recita per alcune puntate nella serie televisiva statunitense Leverage e nel cinepanettone A Natale mi sposo.

Elisabetta Canalis e George Clooney

Il 2011: l’addio a Clooney, Sanremo e Dancing with the stars

Dopo la rottura con Clooney, conduce nel 2011 Il Festival di Sanremo con Gianni Morandi, Belén Rodrìguez, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu riscuotendo un discreto successo, tanto da tornare come valletta anche l’anno dopo.

Posa per una serie di servizi fotografici, tra cui quello per la campagna di PETA, associazione in difesa dei diritti degli animali, tematica a cui è particolarmente legata. Partecipa ad alcuni programmi televisivi, tra cui La notte degli chef condotto da Alfonso Signorini, ma soprattutto Dancing with the stars USA, dove però viene eliminata alla seconda puntata.

Gli ultimi successi italiani e il matrimonio con Brian Perri

Dopo l’edizione del Festival di Sanremo del 2012, nel 2013 Elisabetta conduce ancora Zelig con Katia Follesa e Davide Paniate, ma ormai i suoi progetti sono oltreoceano: nel 2012 si è infatti trasferita a Los Angeles per sfuggire “al tritacarne del gossip”, come sostiene in un’intervista a Grazia del 5 marzo 2020.

Brian Perri insieme alla moglie Elisabetta Canalis e alla loro figlia Skyler Eva. Fonte: Instagram

Nello stesso anno conosce Brian Perri, un chirurgo specializzato in chirurgia ricostruttiva per tumori spinali e deformità che lavora presso l’Istituto ortopedico Cedars-Sinai di Los Angeles; dopo un inizio tormentato, i due convolano a nozze ad Alghero il 14 settembre 2014, e dalla loro unione il 29 settembre 2015 nasce la figlia Skyler Eva.

Che cosa fa Elisabetta oggi?

Quando Elisabetta e Brian iniziarono a progettare la loro vita insieme, era chiaro a entrambi che uno dei due avrebbe dovuto rinunciare alla propria carriera per l’altro: la Canalis scelse di agevolare il lavoro del marito. Oggi, quindi, Elisabetta gestisce corsi tenuti da atleti e professionisti del fitness, è diventata un’influencer di moda ed è in primo piano in quanto Ambasciatrice Ufficiale di UNICEF Italia (dal 2015). Ma è soprattutto una madre che si prende cura della propria famiglia… e un’italiana che appena può torna dalla mamma nella sua Sardegna.

Brian Perri ed Elisabetta Canalis. Fonte: Instagram

