I Bastardi di Pizzofalcone verso il finale di stagione: quando va in onda su Rai1 l’ultima puntata

Rai1 sta per portare a termine il consueto appuntamento del lunedì legato alla terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone. Lunedì 18 ottobre 2021 è infatti andata in onda la penultima puntata della serie con la quinta puntata stagionale che ha visto il personaggio di Alessandro Gassmann, l’ispettore Giuseppe Lojacono, che si sta avvicinando sempre di più a svelare il mistero che ha chiuso la seconda stagione e che lo sta portando ad indagare senza sosta per trovare i responsabili del vile attentato. L’appuntamento con l’ultima puntata di questa stagione si sta avvicinando sempre più. Ecco quando andrà in onda il gran finale de I Bastardi di Pizzofalcone che vede protagonisti gli anche gli attori Carolina Crescentini, Antonio Folletto, Tosca D’Aquino, Massimiliano Gallo.

I Bastardi di Pizzofalcone: quando va in onda la sesta ed ultima puntata della terza stagione

Lunedì 25 ottobre 2021 su Rai1 la serie tv I Bastardi di Pizzofalcone svelerà il suo gran finale della sua apprezzatissima terza stagione. Il sesto ed ultimo appuntamento di stagione verrà trasmesso come sempre in prima serata su Rai1 a partire dalle ore 21:30 circa con la messa in onda degli ultimi due episodi.

La storia troverà così la sua attesa conclusione delle storie che prendono via nella città di Napoli, affascinante e cupa allo stesso tempo, da sempre sospesa tra la voglia di andare avanti ed il passato che torna prepotente proprio come nelle puntate di questo interessante prodotto tutto italiano.

I Bastardi di Pizzofalcone: cosa scopriremo nel finale

L’episodio numero sei della terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone sarà composto nuovamente da due episodi inediti che prenderanno il via dalla conclusione della quinta puntata.

I bastardi sono di fronte alle proprie fragilità messe alla prova dagli ultimi casi capitatigli per le mani e che spesse volte hanno messo in dubbio il loro operato e la loro coesione.

Alla fine dello scorso episodio Lojacono si è avvicinato ancora di più a scoprire chi si cela dietro l’attentato al ristorante di Letizia e la sesta puntata di mostrerà in maniera definitiva chi ha portato a termine il vile gesto, svelando anche quale sarà il futuro di Letizia.