Isabella Ricci furiosa contro Armando Incarnato: “Sei una persona medievale”. Commento puntata 19 ottobre

Uomini e Donne

A Uomini e Donne, nella puntata del 19 ottobre è andato in onda uno scontro tra Isabella Ricci e Armando Incarnato per i social

La puntata del 19 ottobre di Uomini e Donne è stata piuttosto accesa. Gemma Galgani ha raccontato la relazione con Costabile, con tanto di baci. Scambi affettuosi anche tra Isabella Ricci e un nuovo Cavaliere, ma la Dama è stata al centro delle polemiche, per i suoi atteggiamenti sui social.

Ne è nata una lite in cui Isabella Ricci ha attaccato Armando Incarnato.

Isabella Ricci contro Armando Incarnato: è bagarre a Uomini e Donne

In quest’edizione del 2021/2022 di Uomini e Donne a Isabella Ricci sta un po’ cadendo la maschera.

La Dama elegante e sopra le varie dinamiche, che sembrava essere lo scorso anno, sta, in realtà, perdendo la corona. Isabella Ricci, infatti, sembra lì, come tutti, per i social e i suoi atteggiamenti appaiono piuttosto finti.

Armando Incarnato oggi ha sottolineato questa sensazione comune: “Credo che lei ci tenga tanto a sponsorizzare quella che è la sua persona… Meschino e brutto“. I toni sono subito degenerati ma i contenuti della discussione, in generale, erano interessanti. Il Cavaliere partenopeo ha utilizzato parole molto dirette per la Dama: “Non ti permettere tu di strumentalizzare gli altri per i tuoi giochi sporchi… Buttando fango su altre persone qua dentro… Mediocre e senza valori“.

Isabella Ricci, dal canto suo, ha attaccato Armando Incarnato: “Sei una persona medievale“. Anche Gianni Sperti non è convinto, però, dall’atteggiamento della Dama: “Tu decidi quando aprire e quando chiudere i discorsi… Non puoi venire qui e decidere che argomento fare“.

Isabella Ricci attacca Armando Incarnato, Gemma Galgani racconta l’amore con Costabile

La puntata del 19 ottobre di Uomini e Donne è stata molto accesa. Tra Isabella Ricci e Armando Incarnato è scoppiata una grossa polemica.

Nella discussione è intervenuta parzialmente anche Gemma Galgani, che era stata in precedenza già protagonista al centro dello studio.

Per la Dama torinese si è acceso di nuovo l’amore. Gemma Galgani ha raccontato la frequentazione con Costabile, con tanto di esterna registrata dalla redazione: “Noi con gli occhi, con gli sguardi ci diciamo più di qualsiasi parola… Mi sento protetta quando ci sei tu“. La famosa Dama si è scambiata anche vari baci con il Cavaliere, giudicati duramente da Tina Cipollari: “Vedere due nonni… Spudoratamente, sta scena di lei che si bacia come una diciottenne… A me dà fastidio… Una scena che fa un po’ senso… Un po’ schifo“.

Diciamo che, di certo, non erano lo spettacolo d’amore, che ha visto, invece Gianni Sperti: “Le persone non finiscono mai di essere romantiche“.

La relazione tra i due sembra comunque, a oggi, convincente, con il Cavaliere che si è aperto con parole romantiche: “L’augurio che ci dobbiamo fare è che non sia solo un momento“.