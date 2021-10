Lulù Selassié vittima di revenge porn: “Ho creduto che era colpa mia”. Il video del commovente racconto

Grande Fratello

Le principesse Selassié sono entrate nella casa del Grande Fratello Vip6 come le concorrenti meno conosciute, ma sono riuscite a farsi apprezzare dal grande pubblico molto velocemente. Lulù Selassié, in particolare, ha fatto molto parlare di sé per la relazione con Manuel Bortuzzo, poi conclusasi in fretta.

Adesso, la principessa ha voluto farsi conoscere sotto un’altra luce, raccontando una parte del suo passato. Lulù Selassié è stata vittima di revenge porn a soli 15 anni. La ragazza ha raccontato l’incubo subito ai coinquilini del Grande Fratello Vip6.

Lulù Selassié ha subito il revenge porn: il racconto della principessa

Lulù Selassié è stata spesso criticata per il suo atteggiamento un po’ asfissiante nei confronti di Manuel Bortuzzo.

La principessa, però, si è difesa anche dando la colpa a delle mancanze che le vengono dal passato. La ragazza, infatti, ha raccontato una bruttissima pagina della sua vita, che l’ha, purtroppo cambiata per sempre: “Nella mia vita ho conosciuto persone che mi hanno fatto delle cose brutte, pesanti. Mi hanno creato queste insicurezze e debolezze che anche se sono passati anni non riesco a cancellare“.

Lulù Selassié ha raccontato di aver subito un episodio di revenge porn: “Purtroppo quando avevo 15 e tipo sei mesi sono stata ricattata da questo matto per delle mie foto, una persona che mi seguiva ovunque, mi ha ricattato per delle mie foto nuda. Non l’ho detto a nessuno per sei mesi perché avevo paura. Volevo chiedere aiuto ma non sapevo come fare“. La principessa ha dovuto vivere un vero e proprio incubo per mesi, subendo minacce e ricatti: “A questa persona dicevo ti prego devi smetterla, basta, io non ce la faccio più, perché devi farmi questo?… Anche a scuola ero costretta a rispondere perché mi minacciava, mi diceva delle cose orribili“.

Lulù Selassié è stata vittima in passato di revenge porn e ha raccontato tutto ai coinquilini nella casa del Grande Fratello Vip. Nella puntata in prime time del 18 ottobre, Alfonso Signorini ha ripreso la sua storia, confortando la ragazza: “Dramma che tu dividi con tanti ragazzi della tua età… Donna forte, temprata dal dolore… Tu non devi voler uscire dal tuo mondo… Un mondo di rifugio, un mondo bello… Per staccare e fuggire dalle bruttezze della vita… una ricchezza“.

La principessa ha raccontato anche la reazione di sua mamma al suo dramma: “Mia mamma per tanto tempo mi ha detto ‘Che madre sono? Perché non mi sono accorta di questa casa?‘”. Lulù Selassié, adesso, ha fortunatamente ritrovato una sua dimensione: “Sono un po’ bambina perché è un po come se volessi tornare indietro nel tempo e non aver vissuto queste cose… Vorrei essere un po’ più grande sotto tanti punti di vista… Ho creduto che era colpa mia, purtroppo… Da un paio di anni ho capito che non è colpa mia“.

Lulù Selassié e il revenge porn: la lettera della mamma

Lulù Selassié ha dovuto subire il revenge porn in passato.

La principessa ha condiviso con i suoi compagni di avventura questa pagina della sua vita. I coinquilini hanno voluto rincuorarla, anche Soleil Sorge con cui c’erano stati degli scontri: “Sei tu che decidi la tua vita… Non ti succederà mai più“. Anche Giucas Casella ha espresso parole di conforto: “Non lasciare che il passato possa condizionare il tuo presente e il tuo futuro“.

Nella puntata serale del 18 ottobre del reality show è stata letta anche una lettera della madre delle principesse: “Cara piccola Lulù amore mio, sei così sensibile e fragile, sempre amorevole e coccolona con tutti nella casa.

Malgrado tu abbia delle ferite nel cuore, spero tu possa trasformarle in forza“. La mamma ha parlato anche del rapporto con Manuel Bortuzzo: “Dal primo giorno ho visto che ti sei avvicinata a Manuel, però, ti consiglio di viverti a pieno quest’esperienza… Concentrati su se stessa… Passa più tempo con le persone della casa“.