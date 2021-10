Massimo Giletti si è fratturato il naso: il conduttore racconta la dinamica dell’incidente in un video

TV e Spettacolo

Massimo Giletti è apparso in video con vistosi cerotti al naso, spiegando di essere incappato in una dolorosa frattura. Il conduttore racconta la dinamica del fatto

Piccolo incidente di percorso per Massimo Giletti, apparso in video con una vistosa medicazione sul naso a poche ore dalla nuova puntata di Non è l’Arena. Il conduttore ha brevemente spiegato la dinamica dell’incidente, parlando di una frattura al naso per poi anticipare i contenuti del nuovo appuntamento con il programma di La7. Segno che, nonostante il brutto colpo subito, mercoledì sera andrà regolarmente in onda.

Massimo Giletti con il naso fratturato: il racconto dell’incidente

Massimo Giletti ha fatto preoccupare e non poco i suoi telespettatori, apparendo in un video con alcuni cerotti sul naso.

A distanza di poche ore dalla nuova puntata di Non è l’Arena, che andrà in onda nella serata di mercoledì 20 ottobre, il conduttore è incappato in un piccolo incidente di percorso. È attraverso un video condiviso sul profilo Instagram del programma che Giletti ha voluto spiegare la dinamica dei fatti, mettendo gli utenti al corrente di quanto successo.

“Allora qualcuno di voi dirà: ‘ma che ti è successo Massimo’? Beh insomma, gioco ancora a calcio e ogni tanto ci si può anche fratturare il naso“: così Massimo Giletti ha voluto raccontare l’incidente in cui è incappato.

Una partita di calcio durante la quale, sfortunatamente, ha subito una frattura al naso che l’ha costretto a medicarsi e ad applicare alcuni cerotti. Nessun dettaglio aggiuntivo sull’accaduto, ma quel che è certo è che il conduttore sarà regolarmente in onda con Non è l’Arena.

Massimo Giletti e il ritorno in tv con Non è l’Arena

Massimo Giletti è tornato in onda con la nuova stagione di Non è l’Arena ormai da qualche settimana. Il conduttore ha riabbracciato i suoi telespettatori proponendo nuove inchieste e servizi di informazione e di approfondimento sulla politica, l’attualità e non solo.

Dopo le dubbiose dichiarazioni alla fine della scorsa stagione, che hanno ipotizzato un suo non ritorno in tv, Giletti ha fatto marcia indietro e non ha abbandonato il timone del programma.

Intanto il conduttore è finito al centro del gossip per gli scatti rubati che lo ritraggono assieme a Claudia Gerini, nei pressi della Fontana di Trevi in una tranquilla serata romana. A paparazzarli è stato il settimanale Chi e le foto della “strana coppia” hanno fatto subito il giro del web.