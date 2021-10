Sophie Codegoni e l’ex fidanzata di Gianmaria Antinolfi: scoppia il “pigiama-gate”, i sospetti del web

Grande Fratello

Esplode il caso "pigiama-gate" al GF Vip, che coinvolge Sophie Codegoni e Greta Mastroianni, ex di Gianmaria. Una nuova coincidenza tra le due ragazze genera sospetti sui social

I destini di Sophie Codegoni e Greta Mastroianni, ex fidanzata di Gianmaria Antinolfi, si incrociano nuovamente al Grande Fratello Vip. Questa volta al centro del mistero è un pigiama, lo stesso indossato dalla Codegoni nella Casa e dalla Mastroianni in un servizio fotografico correlato ad un’intervista a Chi. Un altro enigmatico punto in comune sulla vita delle due ragazze, unite anche dalla conoscenza di Gianmaria.

Sophie Codegoni e Greta Mastroianni: è mistero sullo stesso pigiama

Al Grande Fratello Vip emergono nuovi misteriosi dettagli sulla vita di Sophie Codegoni e Greta Mastroianni, accomunate da un unica persona: Gianmaria Antinolfi.

L’imprenditore, attuale concorrente del reality, ha conosciuto proprio nella Casa la coinquilina Sophie sino a dichiararle un vero e proprio interesse. Notizia cui ha prontamente reagito Greta Mastroianni, che con Gianmaria ha avuto una frequentazione sino al suo ingresso nel reality. L’intricata situazione sentimentale del ragazzo ha tenuto banco per diverse puntate, ma questa volta emerge un nuovo misterioso dettaglio.

I destini di Greta Mastroianni e Sophie Codegoni, infatti, si incrociano nuovamente nientemeno che per un pigiama, lo stesso pigiama sfoggiato da entrambe ma in due contesti differenti. È stata l’ex tronista di Uomini e donne ad accorgersi di questo piccolo ma importante dettaglio, nel corso della puntata di lunedì 18 ottobre.

Esplode il pigiama-gate al GF Vip: i sospetti del web

Nel corso della diretta Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip che ripercorre l’intervista di Greta Mastroianni al settimanale Chi. Oltre all’intervista la ragazza ha anche posato per la rivista, ed è proprio dalle immagini mostrate ai ‘Vipponi’ che Sophie Codegoni si è accorta del clamoroso dettaglio.

“Ho capito una cosa e mi auguro tanto che non sia quello. In una foto c’era lei con un pigiama. Conosco quel pigiama. Spero che sia un caso. Se non lo è, ci rimarrei tanto male” la confessione della ragazza nel corso di una chiacchierata con Raffaella Fico.

Il misterioso caso, prontamente ribattezzato “pigiama-gate” dai social, è esploso anche su Twitter con numerosi utenti che hanno palesato tutti i propri dubbi sulla vicenda. Ci sarebbero infatti troppe sospette coincidenze tra Sophie Codegoni e Greta Mastroianni e molti ritengono che le due ragazze siano unite da strani incroci.

Le crush di Gianmaria sono amiche di pigiama, l’unico senso nella follia di questo uomo#gfvip pic.twitter.com/pkn15Xd2bT — Gil ✨ (@ErmeneGildass) October 18, 2021