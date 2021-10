Tutta colpa della fata Morgana – Purché finisca bene: la trama ed il cast del film in onda su Rai1

TV e Spettacolo

La proposta di Rai1 per la prima serata di martedì 19 ottobre 2021 è il secondo film della fortunata catena di Purché finisca bene, la serie che racconta le storie di gente comune attraverso il genere della commedia. L’episodio che andrà in onda in prima visione assoluta sul primo canale è Tutta colpa della fata Morgana, il film che vede protagonista l’attrice Nicole Grimaudo nei panni di una donna che vede infranto il suo sogno e cerca di vendicarsi sfruttando una vecchia leggenda che terrorizza gli abitanti del posto. La trama ed il cast completo dell’episodio.

Tutta colpa della fata Morgana – Purché finisca bene: il cast del film in onda su Rai1

Tutta colpa della fata Morgana è un film facente parte del ciclo di Purché finisca bene realizzato nel 2021 per la regia di Matteo Oleotto, regista e attore italiano che aveva già preso parte a questa catene di pellicole per la televisione con il film Mai scherzare con le stelle!

I protagonisti principali della storia sono sono Gabriella e Claudio, che si trovano a contatto per uno strano scherzo del destino che li vede interessati alla stessa casa diroccata, e sono interpretati rispettivamente dai conosciuti attori Nicole Grimaudo e Davide Iacopini.

Nel cast figurano anche Claudia Potenza, Corrado Fortuna, Tecla Marianna Insolia, Francesca Giovannetti, Fiorenza Pieri ed anche con Aurora Quattrocchi.

Tutta colpa della fata Morgana – Purché finisca bene: la trama della pellicola

Gabriella ha da sempre un sogno: trasformare una vecchia casa diroccata in disuso in una spadara tutta gestita al femminile. Prima di poterne prendere possesso ed adibirlo come sempre sperato, vede infrangere il suo sogno di fronte a Claudio, un imprenditore milanese che la acquista per farci un hotel di lusso.

Gabriella si trova quindi delusa e studia un piano che possa far mollare il colpo a Claudio. Così sfrutta una vecchia leggenda raccontatagli dalla nonna e che i cittadini del posto temono molto, cercando di far sloggiare l’hotel per far prendere vita alla sua spadara. Gabriella si avvicinerà così a Claudio nel ruolo di architetto e cercherà di sabotarlo fino a che le loro storie non si intrecciano in maniera inaspettata ed alla donna sorge un dubbio morale.