Purché finisca bene – Digitare il codice segreto: la trama ed il cast del film in onda martedì 12 ottobre

Serie TV - Fiction

Ritorna in televisione il ciclo di commedie che raccontano le sfumature dell'anim umano in chiave comica che però non manca l'occasione di far riflettere sui pregi e difetti dello stesso.

La proposta di Rai1 per la prima serata di martedì 12 ottobre 2021 è il ritorno del ciclo di film facenti parte della catena di Purché finisca bene, la serie antologica che racconta storie di gente comune attraverso il genere della commedia. L’episodio che andrà in onda in prima visione assoluta sul primo canale della televisione pubblica è Digitare il codice segreto, il film che vede protagonista l’attore Neri Marcorè nei panni di uno psicologo avaro e tirchio divenuto famoso dopo aver scritto un libro che lui stesso sta sconfessando tutti i giorni. La trama ed il cast completo dell’episodio.

Purché finisca bene – Digitare il codice segreto: il cast della commedia in onda su Rai1

Purché finisca bene – Digitare il codice segreto è una pellicola destinata alla televisione del 2021 girata dal regista Fabrizio Costa, che il pubblico in questo periodo sta apprezzando anche su Canale5 con la sua ultima fiction dal titolo Luce dei tuoi occhi con Anna Valle.

I personaggi principali del film che segna il ritorno in televisione del fortunato ciclo sono interpretati da Neri Marcorè, versatile artista che ha conquistato il pubblico in più vesti come quelle di attore, conduttore ed imitatore, Gabriele Cirilli, il simpatico comico che prese parte a più edizioni di Zelig e che nella sua carriera si è spesso disimpegnato bene come attore, ed infine Valeria Bilello, attrice italiana che si è abilmente divisa nelle sue interpretazioni per la tv e per la sala.

Purché finisca bene – Digitare il codice segreto: la trama del film

Alberico Ferretti è uno psicologo avaro, tirchio ed anche bugiardo che è diventato famoso per aver scritto un libro di successo su come sconfiggere l’avarizia patologica.

Lui stesso finisce quindi con il disattendere ciò che scrive nel bestseller, deludendo quei pochi amici che ha intorno.

Uno di questi è Guido Falci che collabora con lui come assistente e che lo vorrebbe aiutare a mettersi da parte tutte le sue problematiche aprendosi al mondo ed iniziando a godersi la fortuna da lui guadagnata. Nulla sembrerà scalfirlo fino a che Beatrice non entrerà nella sua vita, una mamma single che si avvicina all’uomo attratta dalla sua aurea che l’uomo però usa per nascondere altro.