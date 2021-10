Valeria Marini e Johnny Depp: la showgirl posta un selfie con l’attore americano. I retroscena dell’incontro

Gossip

Diva della televisione italiana, Valeria Marini riesce sempre a sorprendere i fan con nuove trovate e partecipazioni iconiche a varie trasmissioni televisive.

Dopo la sua complicata partecipazione a Supervivientes, in cui la conduttrice televisiva ha fatto alzare varie polemiche, adesso uno scatto della showgirl è diventato addirittura virale.

Valeria Marini ha postato un selfie con Johnny Depp sul suo account Instagram ufficiale. Lo scatto della inedita coppia ha fatto scaturire molta curiosità.

Valeria Marini e Johnny Depp: lo scatto social dell’insolita coppia

Valeria Marini e Johnny Depp si sono incontrati a Roma.

L’occasione della fortuita conoscenza è stata la Festa del Cinema, che ha avuto luogo nella capitale dal 14 al 24 ottobre. I due divi erano ospiti della manifestazione per due diverse occasioni speciali.

Il divo hollywoodiano era presente alla cerimonia romana per presentare una web-serie animata “Puffins“, nuovo progetto dell’attore. L’arrivo di Johnny Depp a Roma ha radunato una folla di fan, che ha accolto il divo con molto calore.

Tra i sostenitori ha voluto scattare un selfie con il regista americano anche una diva tutta nostrana.

Valeria Marini ha postato uno scatto con Johhny Depp, incontrato proprio alla Festa del Cinema. La didascalia del post è tipica della star: “Stellare, the talent“. Anche Sandra Milo ha commento la foto virale: “Che incontro!!!“. Mentre la collega Pamela Prati ha inviato delle emoticons di commento.

Il selfie di Valeria Marini

Valeria Marini e Johnny Depp alla Festa del Cinema: il nuovo progetto della showgirl

Valeria Marini e Johnny Depp si sono incontrati alla Festa del Cinema di Roma. Entrambe le star erano alla manifestazione per presentare un nuovo progetto, nella sezione Alice in città.

In particolare, la showgirl ha cominciato un percorso da produttrice cinematografica, come si legge nel sito ufficiale della manifestazione: “L’attrice e showgirl ha infatti coprodotto, con la sua casa di produzione Stars Pictures e la Canonico Film, il film I Want To Be a Soldier“.

La showgirl ha rilasciato delle dichiarazioni su questo nuovo progetto: “Ho scelto di produrre questo film perché ha una tematica forte, di scottante e brutale attualità…Non è un film contro la televisione ma la denuncia dell’incomunicabilità sempre più frequente fra genitori e figli“.