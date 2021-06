Valeria Marini irriconoscibile a Supervivientes: quanto è dimagrita l'ex naufraga

Valeria Marini è stata eliminata dopo due mesi di permanenza nell’Isola dei Famosi spagnola, Supervivientes, dove è dimagrita tantissimo. Gli stessi fan della showgirl si sono preoccupati molto per le sue condizioni di salute. Da quando sono sbarcati alle Honduras i naufraghi, analogamente alla versione italiana, sono stati sottoposti a gare, poco cibo e duro lavoro in nome della sopravvivenza.

Valeria Marini dimagrita a Supervivientes: quanti kg ha perso la showgirl

Dopo battibecchi e incomprensioni con gli altri naufraghi, Valeria Marini è stata la quinta eliminata di Supervivientes. Visibilmente dimagrita, in moltissimi, anche preoccupati, si sono domandati quanti kg abbia perso la showgirl in quelle delle Honduras durante la sua partecipazione al reality spagnolo, analogo a quello italiano.

Pare infatti che la Marini, dall’inizio del reality, abbia perso ben 15 kg rispetto al suo peso di partenza, 84 kg.

La naufraga italiana, quinta eliminata del reality, ha avuto un percorso travagliato sull’isola, non solo con il cibo. Non sono mancati i litigi con gli altri naufraghi e l’ultimo episodio accaduto l’ha vista proprio al centro dell’attenzione. Gli altri concorrenti si erano infatti lamentati con lei per aver perso una prova d’apnea dopo che la stessa naufraga si era fatta avanti per affrontarla assicurando che avrebbe avuto buone possibilità di vincere.

Nonostante le spiegazioni della Marini, i naufraghi si erano ugualmente infuriati.

Valeria Marini e il flirt con Gianmarco Onestini a Supervivientes: baci e coccole infuocate

Tra Gianmarco Onestini e Valeria Marini, dall’inizio del reality, c’è stato subito feeling. Sin da tempi non sospetti si è ipotizzato che tra i due ci fosse qualcosa di più della semplice amicizia e la conferma era poi arrivata in una puntata durante la quale, nella notte, i due naufraghi si erano lasciati andare a baci e dolci effusioni.

La Marini a più riprese ha confermato di essere particolarmente attratta da Onestini, il fratello di Luca, che vanta già un lungo curriculum in ambito di reality spagnoli. Proprio ai naufragi la Marini, prima di essere eliminata, avrebbe confermato i propri sentimenti nutriti per Onestini ma su cosa ne sarà del flirt nato alle Honduras quando i riflettori si spegneranno, non è dato sapere.