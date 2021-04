Valeria Marini e Gianmarco Onestini, scatta il bacio a Supervivientes: i naufraghi intimi tra coccole ed effusione nella notte

Quello che tutti sospettavano e che in molti trovavano impensabile, è accaduto: tra Valeria Marini e Gianmarco Onestini probabilmente non era solamente feeling dato dal fatto di essere entrambi italiani in un reality spagnolo. Sembra esserci di più tra i due concorrenti di Supervivientes tanti che sarebbe scattato un bacio nella notte.

Supervivientes: scatta il bacio tra Valeria Marini e Gianmarco Onestini

Gli unici due naufraghi italiani a Supervivientes, l’Isola dei Famosi spagnola, starebbero riuscendo ad attirare l’attenzione e a scatenare interesse più di quanto non lo stia facendo un intero cast italiano nell’Isola dei Famosi in onda su Canale 5 e portata avanti da Ilary Blasi.

Proprio così infatti tutta l’attenzione mediatica del momento tiene gli occhi puntati su Valeria Marini e Gianmarco Onestini, i due naufraghi made in Italy a Supervivientes. Dapprima un’affinità, ora il bacio.

Il bacio nella notte e momenti hot tra i naufraghi alle Honduras

Tra i due c’è subito stata molta sintonia tanto che qualcuno già lo aveva azzardato il gossip su un presunto flirt in corso. Quel qualcuno guardato un po’ maldestramente ma che col senno di poi sembra averci preso perché tra i due sarebbe scattato un bacio.

Tutto sarebbe avvenuto sull’Isola del Pirata Morgan dove Valeria Marini avrebbe raggiunto Onestini che già si trovava la, ben contento che lei arrivasse. Il bacio sarebbe scattato nella notte, sulle labbra, tra coccole ed effusioni e numerosi precedenti in cui la Marini avrebbe dichiarato di essersi innamorata di lui. Onestini non sembra essere da meno dal momento che sarebbe palese come non le stacchi gli occhi di dosso.

Intanto in Italia si fugge dai flop

E mentre l’Isola italiana non raccoglie enorme successo tanto a far pensare a Mediaset di cambiarle collocazione nel palinsesto proprio per non subire ulteriori “registrazioni” a causa della messa in onda di Supervivientes il giovedì, l’edizione spagnola vola e ottiene tutta l’attenzione del gossip italiano che sembra guardare con più interesse di qua che di là.

