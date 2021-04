Isola dei Famosi cambia serata e salta il giovedì sera: la pensata di Mediaset per salvare gli ascolti del reality

No, quest’ Isola dei Famosi non sembra stia letteralmente lasciando gli spettatori “liberi di sognare” come invita a fare di tanto in tanto Ilary Blasi durante la diretta televisiva. Anzi, iniziano ad esserci non poche difficoltà in quel delle Honduras con un cast di simil zombie, del tutto annientati da una cieca fame che sta minando le sorti del programma. In quel di Mediaset si inizia a sospettare di dover agire in qualche modo per riportare brio nella Palapa e far risalire anche gli ascolti che non sembrano stare meglio dello stomaco dei naufraghi.

Che Mediaset abbia in serbo un accorciamento o un cambio nella programmazione?

Ecco cosa sta accadendo, tutti gli scenari.

Isola dei Famosi, gli ascolti non decollano e il cast è provato dalla fame

Gli infortuni mietono naufraghi e la fame miete dinamiche: nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi il cast ha quasi fatto fatica a riuscire ad arrivare al termine della diretta, particolarmente provati dalla fame e dalla stanchezza che ne deriva. Non se la spassano di certo in quel delle Honduras i naufraghi e gli ascolti iniziano a risentire di questa stagnante atmosfera nella quale sembra non si parli d’altro se non di cibo e ancora cibo.

L’ultimo colpo di scena in questi termini è stato il gesto di Gilles Rocca che ha rifiutato di sottoporsi ad una prova ricompensa lasciando letteralmente stesa a terra in studio la Blasi che le sta tentando tutte per risollevare l’animo dei naufraghi e degli spettatori.

Mediaset corre ai ripari: Isola dei Famosi in onda il venerdì sera?

Di fronte però ad una situazione così tesa con ancora tante settimane di programma da mandare avanti in qualche modo, Mediaset sembrerebbe essere sul punto di prendere decisioni importanti in merito. Tra le voci che circolano sembra essere la possibilità di cambiare giorno di messa in onda per il secondo appuntamento settimanale del reality di Canale 5.

Si tratta solamente di un chiacchiericcio reperibile sul web: secondo questa ipotesi, per risollevare lo share del reality, Mediaset starebbe pensando di cambiare la serata del giovedì (in conflitto con Supervivientes) con quella di venerdì sera. Una scelta che non influenzerebbe il palinsesto nell’immediato ma solamente dalla prima settimana di maggio. Una pensata sorta anche alla luce del grande successo di Felicissima Sera che lascerebbe così spazio alla Blasi con tanto di pubblico servito.

